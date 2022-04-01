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قطر تكشف عن تعويذة مونديال 2022 الرّسمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 07:27 مساء
قطر تكشف عن تعويذة مونديال 2022 الرّسمية
تعويذة مونديال قطر. (إنترنت)
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كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن «لعّيب» كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، وذلك قبيل القرعة المرتقبة للمجموعات المونديالية الجمعة في الدوحة.

وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا ألا يكون «لعّيب» محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته، بحسب «فرانس برس».

تحظى عملية سحب قرعة كأس العالم في قطر 2022، اليوم الجمعة، باهتمام كبير، حيث أشار الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، ناصر الخاطر، إلى أن عملية إجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم، حيث ستنقل أحداثها أكثر من 350 قناة حول العالم.

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