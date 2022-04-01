«بوابة الوسط» تستعرض الأوعية الأربعة لمنتخبات العالم قبل مراسم قرعة مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى قرعة مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لترسم خريطة طريق المنتخبات المشاركة خلال البطولة المقررة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

تحظى عملية سحب قرعة كأس العالم في قطر 2022، اليوم الجمعة، باهتمام كبير، حيث أشار الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، ناصر الخاطر، إلى أن عملية إجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم، حيث ستنقل أحداثها أكثر من 350 قناة حول العالم، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

وتم تصنيف المنتخبات كالتالي:

الوعاء الأول: قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروغواي - سويسرا - أميركا - كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران - السنغال - اليابان - المغرب - تونس - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية.

الوعاء الرابع: الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - 1 - 2 - 3.

وكان العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات، وكان لمشاركة 2022 التي تسحب قرعتها الرسمية الجمعة في الدوحة، أن تكون الأوسع لولا الخروج الدراماتيكي للجزائر على أرضها أمام الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الثلاثاء، وإهدار مصر تقدمها ذهابا على السنغال وخسارتها أمامها مجددا بركلات الترجيح في مشهد مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا.