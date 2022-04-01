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أكثر من 200 مليون شخص يتابع قرعة مونديال قطر وسط بث 350 قناة حول العالم للحدث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 06:05 مساء
أكثر من 200 مليون شخص يتابع قرعة مونديال قطر وسط بث 350 قناة حول العالم للحدث
ترقب لقرعة كأس العالم في قطر. (إنترنت)
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تحظى عملية سحب قرعة كأس العالم في قطر 2022، اليوم الجمعة، باهتمام كبير، حيث أشار الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، ناصر الخاطر، إلى أن عملية إجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم، حيث ستنقل أحداثها أكثر من 350 قناة حول العالم.

مليون و200 ألف سائح
ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علما بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية، واعتبر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو، أنها «ستكون بطولة كأس عالم رائعة وفريدة»، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

العالم يترقب
يترقب العالم عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لترسم خريطة طريق المنتخبات المشاركة خلال البطولة المقررة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

المشاركة العربية
وتُعد المشاركة العربية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الأوسع في التاريخ بالتساوي مع 2018، مع تأهل منتخبات السعودية والمغرب وتونس، إضافة إلى قطر المضيفة واحتمال انضمام الإمارات إليها، وفيما عادلت مشاركة مونديال 2022 الظهور الرباعي العربي القياسي في 2018، يمكن أن تتعزز بحال تخطي الإمارات أستراليا في ملحق آسيوي في 7 يونيو، ثم بيرو في ملحق دولي بعدها بأسبوع، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

العدد الأكبر للمنتخبات
وكان العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات، وكان لمشاركة 2022 التي تسحب قرعتها الرسمية الجمعة في الدوحة، أن تكون الأوسع لولا الخروج الدراماتيكي للجزائر على أرضها أمام الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الثلاثاء، وإهدار مصر تقدمها ذهابا على السنغال وخسارتها أمامها مجددا بركلات الترجيح في مشهد مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا.

الأعلى رصيدا في الظهور
وتملك السعودية وتونس والمغرب أعلى رصيد عربي في المشاركات (6)، وقبل نحو 8 أشهر على الحدث الكروي الأول في فصل الشتاء بسبب الحرارة الملتهبة صيفا في قطر، ستكون أنظار عشاق اللعبة متجهة نحو توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة على المجموعات الثماني في الدور الأول ومعرفة أين سيقع الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو الباحثان عن لقب عالمي أول في مسيرتهما المظفرة.

تفاصيل الحفل الضخم
وكشف مدير عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، ياسر الجمال،  لوكالة الصحافة الفرنسية، أن حفل القرعة «سيشهد عديد المفاجآت، وسينقل عملية سحب القرعة إلى مستوى آخر عن الحفلات السابقة»، وأضاف: «قطعنا شوطا كبيرا في السنوات الـ12 التي مضت ونحن اليوم في الميل الأخير».

وأكد الجمال أن الجميع يتطلع بشغف إلى القرعة كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، واصفا إياها بالحدث الأهم قبل انطلاق المونديال.

تميمة البطولة
وستعلن قطر، خلال القرعة، عن التعويذة أو التميمة الخاصة بالبطولة، وقال الجمال في هذا الصدد: «سنعلن عن التعويذة الخاصة ببطولة كأس العالم، فكل دولة لديها تميزها الخاص خلال استضافة البطولات بإعلان تعويذة تنتمي للدولة وللتراث والثقافة»، وأضاف مدير عام اللجنة المنظمة: «ستكون تعويذتنا مميزة ومختلفة عن جميع التعويذات السابقة».

توزيع المنتخبات
بالعودة إلى القرعة، فقد وُزعت المنتخبات على أربعة مستويات بالاعتماد على تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» الصادر الخميس، وُضعت قطر الدولة المضيفة التي ستخوض النهائيات للمرة الأولى في تاريخها في المستوى الأول، إلى جانب منتخبات البرازيل بطلة العالم خمس مرات في رقم قياسي والأرجنتين وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا حاملة اللقب.

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