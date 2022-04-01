42 مليون دولار لبطل مونديال قطر.. و30 للوصيف و27 لصاحب المركز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، حيث جرى الإعلان عن الجوائز خلال ورشة العمل التي نظمت في الدوحة، استعدادا لسحب القرعة، اليوم الجمعة، وسيتم منح جميع المنتخبات المتأهلة للمونديال مبلغ 1.5 مليون دولار، وذلك من أجل الاستعداد للحدث العالمي.

الجوائز المالية

قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة: بطل المونديال 42 مليون دولار، الوصيف 30، صاحب المركز الثالث 27، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار، أما المراكز من الخامس حتى الثامن ستجني 17 مليون دولار، بينما يحصل أصحاب المراكز من التاسع حتى 16، 13 مليون دولار، على أن يمنح «فيفا» أصحاب المراكز من 17 حتى 32. 9 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الدوحة تستحوذ على الاهتمام

وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2022 المقررة، اليوم الجمعة، وسط حسابات مَن سيلعب ضد مَن في دور المجموعات، خصوصا بعد تأهل 29 منتخبا خاض التصفيات التأهيلية من خلال قارات العالم، علما بأن مباريات الملحق ستقام خلال شهر يونيو المقبل، فيما تأجلت مباراة إسكتلندا وأوكرانيا، بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

تفاصيل أوعية سحب

وصادقت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 مارس الجاري، خلال فعالية سحب القرعة التي ستجرى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وستتضح لـ29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا، المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

مقاعد متفاوتة بين القارات

ويشارك في النهائيات 4.5 منتخب من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقا دوليا)، و5 من أفريقيا، و3.5 من «كونكاكاف»، و4.5 من أميركا الجنوبية، و0.5 من «أوقيانوسيا»، و13 من أوروبا، وقطر الدولة المضيفة، وضمنت قطر الوجود كمستضيفة إلى جانب منتخبات أخرى من قارة أوروبا التي تأهل منها حتى الآن منتخبات ألمانيا، والدنمارك، وفرنسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا، فيما تأهل عن أميركا الجنوبية منتخبات البرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروغواي.

التأهل الأسيوي

أما قارة آسيا فضمنت منتخبات إيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسعودية التأهل، فيما يبقى تحديد صاحبي المركزين الثالث من كل مجموعة، علما بأن أستراليا ضمنت مركزها الثالث في المجموعة الثانية، بينما يتصارع منتخبا الإمارات والعراق على المركز الثالث في المجموعة الأولى، أما الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) فضمنت كندا التأهل أمس رسميا، وتتبقى خطوة واحدة من قبل أميركا والمكسيك، على أن يتأهل منتخب رابع للملحق، حيث يلتقي منتخبا من قارة «أوقيانوسيا».

طريقة توزيع المنتخبات

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 لـ4) بناء على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف «A1» بصفته ممثلا للدولة المضيفة، وينضم إليه أفضل 7 فرق متأهلة وفقا للتصنيف، وتبدو المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف الفيفا حاليا؛ وهي بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، والأرجنتين وإنجلترا تواليا، ضامنة أيضا وجودها في المستوى الأول، لأنها لن تتقهقر من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي.