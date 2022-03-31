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رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 03:10 مساء
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
اجتماع «كونغرس فيفا الـ72» بالدوحة. (الإنترنت)
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لـ«فيفا»، بعد تصويت الاتحادات الأعضاء خلال كونغرس فيفا الـ72 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، ترشحه لولاية جديدة ثالثة لرئاسة «فيفا» في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل 2023.

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وقال إنفانتينو، في ختام كلمته بـ«كونغرس فيفا الـ72»، إنه سيترشح لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الانتخابات التي ستجري مطلع العام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل.

كأس العالم في الشرق الأوسط
ويقام كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط، حين تستضيفه قطر أواخر هذا العام. ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقًا، حيث يزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءًا من نسخة 2026 التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

اقتراح سابق من إنفانتينو
وتقدم إنفانتينو باقتراح، باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في الاتحاد الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ونهائي كأس العرب 2021.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الاقتراح باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، ذلك تقديرًا لأهميتها، في ظل تحدث أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة بها، بالإضافة لملايين العرب في جميع أنحاء العالم.

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