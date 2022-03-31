المكسيك والولايات المتحدة إلى نهائيات مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

انضمت الولايات المتحدة والمكسيك، إلى عقد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، بعد نهاية الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) أمس الأربعاء.

ورغم خسارة الولايات المتحدة أمام كوستاريكا بثنائية، استطاع أن يحسم البطاقة الثالثة المؤهلة عن التصفيات القارية، بعد أن فشل في بلوغ المونديال الماضي في روسيا 2018.

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وتقاسم المنتخب الأميركي النقاط مع كوستاريكا في المجموعة، وبلغ رصيد كل منهما 25 نقطة بعد 14 جولة، لكن نجم فريق تشيلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيتش، ورفاقه استطاعوا حسم التأهل بفارق الأهداف عن منافسه، الذي فاز أمس أمام جماهيره بنتيجة 2-0.

وتأهلت المكسيك بعدما فازت على السلفادور بثنائية نظيفة، لتتقاسم مع كندا التي سبقتها في التأهل النقاط، وتحل في المركز الثاني المؤهل لمونديال قطر 2022.

خسارة كندا

وأنهت كندا مشوارها في التصفيات بخسارة أمام بنما (صفر-1) ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع المكسيك، فيما احتل المنتخب الأميركي المركز الثالث مع 25 نقطة متساويًا مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه.

وهي المشاركة الـ17 في النهائيات للمكسيك والثامنة تواليًا بعد تأهلها إلى دور الـ16 في المشاركات السبع الأخيرة، علمًا أن أفضل نتيجة لمنتخب «تري» تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين العامين 1970 و1986 على أرضه.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلا أن رجال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل أنتونيا (17) والمهاجم راوول خيمينيس (43 من ركلة جزاء). في المقابل، لم تؤثر الخسارة على المنتخب الأميركي الضامن لتأهله بشكل كبير إلا في حال خسارته بنتيجة ساحقة.

ورغم تسجيل كوستاريكا هدفين في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق، بداية عبر المدافع خوان بابلو فارغاس (51) وثم المهاجم أنتوني كونتريراس (59)، إلا أن ذلك لم يحل دون حجز المنتخب الأميركي لبطاقة التأهل المباشرة.

المشاركة الـ11 للولايات المتحدة

وتخوض الولايات المتحدة النهائيات للمرة الـ11 في تاريخها، في حين أن أفضل نتيجة لها تبقى بلوغها الدور نصف النهائي خلال النسخة الأولى العام 1930 عندما كانت البطولة تقام بمشاركة 13 منتخبًا فقط، فيما بلغت ربع نهائي نسخة 2002.

وحافظت كوستاريكا الرابعة على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث تخوض ملحقًا دوليًا أمام نيوزيلندا في يونيو المقبل. وفي مباراة هامشية، فازت جامايكا على هندوراس 2-1.