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حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 11:15 مساء
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
تأهلت سيدات برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3 على سيدات "الملكي" (ا ف ب)
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تأهل فريق سيدات نادي برشلونة الإسباني، إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، عقب فوزه الكبير على نظيره ريال مدريد للسيدات، بخمسة أهداف مقابل هدفين، والتي أُقيمت على ملعب «كامب نو» اليوم الأربعاء.

وشهدت مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، حضوراً جماهيرياً قياسياً في مباراة كرة قدم نسائية بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً.

وتأهلت سيدات برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3 على سيدات «الملكي».

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رقم قياسي
وتجاوز عدد الحضور الجماهيري الرقم القياسي السابق لمباراة سيدات في نهائي كأس العالم 1999 بين الولايات المتحدة المضيفة والصين على ملعب «روز بول» في كاليفورنيا، والتي حضر فيها 90 ألفاً و185 مشجعاً في المدرجات.

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
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