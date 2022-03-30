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اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 07:52 مساء
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
كأس العالم 2022. (الإنترنت)
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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيسمح بزيادة عدد اللاعبين بتشكيلات المنتخبات المشاركة في كأس العالم في قطر.

وقال مصدر لـ«رويترز» اليوم، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسمح بزيادة عدد اللاعبين، بتشكيلات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 إلى 26 لاعبًا بدلًا عن 23.

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وسيناقش مدربو المنتخبات ومسؤولو الاتحادات هذه الخطوة خلال اجتماع مع «فيفا»، يوم الجمعة، قبل سحب قرعة النهائيات.

تأثير «كوفيد-19»
وبسبب تأثير فيروس «كورونا المستجد» على اللاعبين واستخدام خمسة تغييرات في المباراة أُثير مقترح بإضافة ثلاثة لاعبين إلى التشكيلة.

وسمح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للمنتخبات بضم 26 لاعبًا بتشكيلة بطولة أوروبا العام الماضي، لكن مع استدعاء 23 لاعبًا فقط في قائمة كل مباراة. ويحتاج أي قرار نهائي لأن يصدر من اللجنة المنظمة لمسابقات «فيفا»، وموافقة الاتحاد الدولي.

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