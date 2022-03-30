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بصمات فريدة وإمكانات غير مسبوقة لكرة «الرحلة» الرسمية في مونديال قطر 2022 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 02:59 مساء
بصمات فريدة وإمكانات غير مسبوقة لكرة «الرحلة» الرسمية في مونديال قطر 2022 (صور)
ميسي يظهر بكرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
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كشفت شركة أديداس للملابس الرياضية الكرة الرسمية المقرر ظهورها في مونديال قطر 2022، ولقبتها باسم «الرحلة»، وذلك قبل 48 ساعة من إجراء القرعة المنتظر إجراؤها الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

الكرة رقم 14
وتعد «الرحلة» هي الكرة التي تحمل رقم 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس لبطولات كأس العالم وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة، وجاء تصميم الكرة مستوحى من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، بحسب ما جاء عبر «وكالة الأنباء الإسبانية».

العلم الوطني
أيضًا من بين التصميمات المستوحاه العلم الوطني لدولة قطر وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم والانتشار المستمر للعبة.

بيان «فيفا»
وقال بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «إن كرة الرحلة صُمّمت باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل أديداس وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها».

تصميم أديداس
وقالت مديرة التصميم بشركة أديداس، فرانسيسكا لوفيلمان: «مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة، أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرًا بالغ الأهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه الكرة بقدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء».

ابتكار لأسرع كرة
وأضافت «من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنًا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدق كرة كأس عالم حتى الآن»، وتم وضع الاستدامة كأولوية أثناء تصميم الكرة، وتعتبر كرة الرحلة أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

ظهور عبر أساطير
وسيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبًا بأساطير اللعبة، مثل إيكر كاسياس وكاكا وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة لعدد من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة.

الإعلان الرسمي
وسيمثل الإعلان الرسمي عن الكرة بداية رحلة الرحلة إلى عشر مدن في مختلف مناطق العالم بما في ذلك دبي وطوكيو ومكسيكو سيتي ونيويورك؛ إذ تطرح أديداس سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرياضة والمساواة فيها بين المجتمعات المحلية حول العالم.

كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
كرة مونديال قطر الجديدة. (تويتر)
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