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منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 12:31 صباحا
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
لاعبو منتخب الكاميرون يحتفلون بالهدف القاتل في مرمى الجزائر (الإنترنت)
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خطفت الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم من الجزائر والألوف من جماهيرها المحتشدين، بعدما هزمتها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 الثلاثاء في إياب الملحق الإفريقي لتعوض خسارتها في دوالا بهدف.

وخيّم صمت رهيب في ملعب مصطفى تشاكر وجثا المدرب جمال بلماضي دامعاً على ركبتيه، بعد مجريات دراماتيكية شهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو-موتينغ التسجيل للكاميرون (22) ما فرض تمديداً بدا في نهايته ان هدف التعادل لأحمد توبة (118) حسم الموقعة للجزائر، لكن كارل توكو إيكامبي هزّ الشباك في الدقيقة 120+4 ليوجه طعنة ستبقى عالقة لوقت طويل في أذهان الجزائريين.

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