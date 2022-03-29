تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ منتخب تونس لكرة القدم نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد تعادله مع ضيفه المالي دون أهداف الثلاثاء على ملعب «حمادي العقربي» في رادس، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية وذلك لفوزه خارج أرضه ذهاباً بهدف.

وستشارك تونس، أول دول إفريقية تحقق فوزا في كأس العالم، للمرة السادسة بعد 1978 و2002 و2006 و1998 و2018.

وحقق المنتخب السنغالي، بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة (3 -1) بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، باستاد «ديامينياديو».

كما عادت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، من بوابة نيجيريا عندما فرضت عليها التعادل الإيجابي (1-1) اليوم الثلاثاء في أبوجا. وتأهل المنتخب المغربي بعدما تغلب على ضيفه الكونغولي الديموقراطي 4-1 الثلاثاء بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.