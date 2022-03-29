عمان تنهي مشوارها في تصفيات كأس العالم بالفوز على الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب العُماني لكرة القدم، مشواره بالتصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالفوز على نظيره الصيني بثنائية دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات.

ووضع أرشد العلوي عُمان في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من الناحية اليمنى للمرمى من داخل منطقة الجزاء سقطت في شباك حارس الصين.

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وعزز عبد الله فواز النتيجة في الدقيقة 74 بتسديدة أرضية زاحفة من وضع انفراد بعد تمريرة بينية رائعة من صلاح اليحيائي.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط أمام المنتخب الصيني، علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل قبل مباريات هذه الجولة.