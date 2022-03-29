Atwasat

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 07:48 مساء
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
كأس العالم. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، ليس مدرجا على جدول أعمال مؤتمر الفيفا هذا الأسبوع.

وقالت المصادر وفقا لـ«رويترز» إن خطط الاتحاد الدولي لكرة تواجه معارضة شديدة لإقامة كأس العالم كل عامين، ومن المقرر أن تركز المحادثات على بحث مقترحات بديلة.

- خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 مليارات دولار
- «فيفا» يقتنع بعدم إمكانية تنظيم كأس العالم كل عامين
- دق طبول قرعة كأس العالم «قطر 2022»

وأوضحت المصادر، أنه خلال استماع الوفود إلى آخر مستجدات المشاورات حول التغييرات في جدول المباريات الدولية، لن يتم التصويت على المقترح المثير للجدل بإقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من الشكل الحالي كل أربع سنوات.

معارضة شديدة
وقوبلت الخطة، التي طرحها أرسين فينغر المسؤول عن التطوير في الفيفا ويدعمها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بمعارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الأوروبية البارزة.

وكان ينظر إلى مؤتمر الفيفا في الدوحة يوم الخميس على أنه معركة قد تكون حاسمة حول الفكرة، لكن ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قال يوم الثلاثاء إنه لم يشعر بالمفاجأة بغياب المقترح عن جدول الأعمال.

وذكر رئيس نادي باريس سان جيرمان: «إنها ليست فكرة بالنسبة لنا، لذلك لا نعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها... فهي غير موجودة بالنسبة لنا. أعتقد أنني لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا من ذلك».

التخلي عن فكرة فينغر
وفي وقت سابق من مارس الجاري، أشار ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن الفيفا تخلى الآن عن فكرة فينغر. وقال تشيفرين: «إقامة كأس العالم كل عامين أمر غير مرغوب فيه للجميع في كرة القدم. أنا سعيد لأن الفيفا أدرك ذلك أيضا.. لدينا مناقشات ولكن، بالنسبة لي، إقامة كأس العالم كل عامين خارج تفكيرنا. أثق أننا سنتوصل إلى حل مع الفيفا قريبا».

وتنطلق كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر المقبل، وستقام قرعة البطولة في الدوحة يوم الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب

تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني

كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي

«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال...
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد

تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مقدونيا الشمالية Vs البرتغال».. من سينجح في خطف بطاقة التأهل لمونديال 2022 ؟
«مقدونيا الشمالية Vs البرتغال».. من سينجح في خطف بطاقة التأهل ...
دق طبول قرعة كأس العالم «قطر 2022»
دق طبول قرعة كأس العالم «قطر 2022»
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر ...
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» ...
فيتنام تفرض التعادل على اليابان في تصفيات المونديال.. وتؤجل حسم صدارة المجموعة الثانية
فيتنام تفرض التعادل على اليابان في تصفيات المونديال.. وتؤجل حسم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال ......
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في ......
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو...
المزيد
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين...
الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال
الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات ......
إيران تقضي على آمال لبنان في التأهل لكأس العالم
إيران تقضي على آمال لبنان في التأهل لكأس العالم...
فيتنام تفرض التعادل على اليابان في تصفيات المونديال.. وتؤجل حسم صدارة المجموعة الثانية
فيتنام تفرض التعادل على اليابان في تصفيات المونديال.. وتؤجل ......
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط