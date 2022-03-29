«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، ليس مدرجا على جدول أعمال مؤتمر الفيفا هذا الأسبوع.

وقالت المصادر وفقا لـ«رويترز» إن خطط الاتحاد الدولي لكرة تواجه معارضة شديدة لإقامة كأس العالم كل عامين، ومن المقرر أن تركز المحادثات على بحث مقترحات بديلة.

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وأوضحت المصادر، أنه خلال استماع الوفود إلى آخر مستجدات المشاورات حول التغييرات في جدول المباريات الدولية، لن يتم التصويت على المقترح المثير للجدل بإقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من الشكل الحالي كل أربع سنوات.

معارضة شديدة

وقوبلت الخطة، التي طرحها أرسين فينغر المسؤول عن التطوير في الفيفا ويدعمها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بمعارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الأوروبية البارزة.

وكان ينظر إلى مؤتمر الفيفا في الدوحة يوم الخميس على أنه معركة قد تكون حاسمة حول الفكرة، لكن ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قال يوم الثلاثاء إنه لم يشعر بالمفاجأة بغياب المقترح عن جدول الأعمال.

وذكر رئيس نادي باريس سان جيرمان: «إنها ليست فكرة بالنسبة لنا، لذلك لا نعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها... فهي غير موجودة بالنسبة لنا. أعتقد أنني لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا من ذلك».

التخلي عن فكرة فينغر

وفي وقت سابق من مارس الجاري، أشار ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن الفيفا تخلى الآن عن فكرة فينغر. وقال تشيفرين: «إقامة كأس العالم كل عامين أمر غير مرغوب فيه للجميع في كرة القدم. أنا سعيد لأن الفيفا أدرك ذلك أيضا.. لدينا مناقشات ولكن، بالنسبة لي، إقامة كأس العالم كل عامين خارج تفكيرنا. أثق أننا سنتوصل إلى حل مع الفيفا قريبا».

وتنطلق كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر المقبل، وستقام قرعة البطولة في الدوحة يوم الجمعة.