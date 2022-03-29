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كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 04:00 مساء
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
الأسطورة كريستيانو رونالدو. (أرشيفية - إنترنت)
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تواجه البرتغال ضيفتها مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا، على بطاقة مؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وفي أذهانها المفاجأة المدوية التي حققتها الدولة المتواضعة كرويًا الخميس الماضي، عندما حرمت إيطاليا من المشاركة في الحدث العالمي مرة ثانية تواليًا، بينما تصطدم السويد مع بولندا على بطاقة ثانية.

صدمة إيطاليا
وألحقت الدولة البلقانية الصغيرة خسارة تاريخية بإيطاليا في عقر دارها في باليرمو، بهدف ألكسندر ترايكوفسكي القاتل في اللحظات الأخيرة، لتبلغ نهائي المسار الثالث، وتواجه البرتغال التي تخطت تركيا 3-1، وبدلًا عن مواجهة توقعها كثيرون بين البرتغال وإيطاليا، حاملتي لقب آخر نسختين من كأس أوروبا، سيستضيف ملعب «دراغاو» في بورتو، مقدونيا الشمالية الباحثة عن تأهل أول في تاريخها إلى كأس العالم، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

تحذير المخضرم موتينيو
وكانت الدولة الناشئة بعد تفكك يوغوسلافيا، بلغت كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها الحديث الصيف الماضي، عندما ودعت من دور المجموعات، وحذر لاعب وسط البرتغال المخضرم جواو موتينيو: «في الوقت الراهن، كرة القدم مختلفة، يمكن لأي كان الفوز على أي كان. الأسماء والأرقام والإحصائيات لا تهم».

وعلق على مواجهة الدولة البالغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة ومصنفة 67 عالميًا: «يجب أن نظهر في أرض الملعب أننا نملك نوعية أفضل، ونفرض أسلوب لعبنا».

مهمة فرناندو سانتوس
وكان رجال المدرب فرناندو سانتوس أهدروا فرصة التأهل المباشر بخسارة في الوقت القاتل أمام ضيفتهم صربيا (1-2)، في نوفمبر الماضي، وبحال عدم تأهل البرتغال سيشكل ذلك مفاجأة أخرى مدوية أيضًا، نظرًا للأسماء الرائعة التي تضمها تشكيلة المنتخب العريق، على غرار كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والشاب جواو فيليكس، وصانع اللعب برناردو سيلفا.

النسخة الأخيرة لكريستيانو
وبالنسبة لرونالدو (37 عامًا)، ستكون منطقيًا النسخة الأخيرة له في كأس العالم، بعد مسيرة زاخرة شهدت تربعه على قائمة أفضل المسجلين في تاريخ المباريات الدولية، ويعود إلى صفوف البرتغال المدافع المخضرم بيبي الذي شُفي من «كورونا»، والظهير جواو كانسيلو من الإيقاف.

مسيرة البرتغال
ولم تغب البرتغال، أحد أبرز المنتخبات على الساحة الدولية، عن كأس العالم منذ 1998، علمًا بأن أبرز نتيجة حققتها العام 1966، عندما حلت ثالثة مع أسطورتها الموزمبيقي الأصل أيزيبيو.

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