دق طبول قرعة كأس العالم «قطر 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2022 المقررة الجمعة المقبل، وسط حسابات مَن سيلعب ضد مَن في دور المجموعات، خصوصًا بعد تأهل 19 منتخبًا خاض التصفيات التأهيلية من خلال قارات العالم، لتنضم إلى جانب منتخب قطر المستضيف، وتخوض منتخبات آسيا وأفريقيا وأوروبا اليوم الثلاثاء، مواجهات حاسمة لحجز مقاعد لها في المونديال، علمًا بأن مباريات الملحق ستقام خلال شهر يونيو المقبل، فيما تأجلت مباراة اسكتلندا وأوكرانيا، بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وصادقت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 مارس الجاري، خلال فعالية سحب القرعة التي ستجرى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وستتضح لـ29 منتخبًا من أصل 32 منتخبًا مشاركًا، المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

ويشارك في النهائيات 4.5 منتخب من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقًا دوليًا)، و5 من أفريقيا، و3.5 من «كونكاكاف»، و4.5 من أميركا الجنوبية، و0.5 من «أوقيانوسيا»، و13 من أوروبا، وقطر الدولة المضيفة، وضمنت قطر الوجود كمستضيفة إلى جانب منتخبات أخرى من قارة أوروبا التي تأهل منها حتى الآن منتخبات ألمانيا، والدنمارك، وفرنسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا، فيما تأهل عن أميركا الجنوبية منتخبات البرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروغواي.

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أما قارة آسيا فضمنت منتخبات إيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسعودية التأهل، فيما يبقى تحديد صاحبي المركزين الثالث من كل مجموعة، علمًا بأن أستراليا ضمنت مركزها الثالث في المجموعة الثانية، بينما يتصارع منتخبا الإمارات والعراق على المركز الثالث في المجموعة الأولى، أما الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) فضمنت كندا التأهل أمس رسميًا، وتتبقى خطوة واحدة من قبل أميركا والمكسيك، على أن يتأهل منتخب رابع للملحق، حيث يلتقي منتخبًا من قارة «أوقيانوسيا».

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخبًا متأهلًا وفقًا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 لـ4) بناءً على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف «A1» بصفته ممثلًا للدولة المضيفة، وينضم إليه أفضل 7 فرق متأهلة وفقًا للتصنيف، وتبدو المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف الفيفا حاليًا؛ وهي بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، والأرجنتين وإنجلترا تواليًا، ضامنة أيضًا وجودها في المستوى الأول، لأنها لن تتقهقر من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي.

وسيتم توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، وبحيث لا يمكن أن يلعب منتخب قطر كمثال مع أي منتخب آسيوي، وكذلك الحال للمنتخبات الأفريقية واللاتينية وأميركا الشمالية، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبًا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.