«مقدونيا الشمالية Vs البرتغال».. من سينجح في خطف بطاقة التأهل لمونديال 2022 ؟

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، لخوض مباراته الحاسمة والفاصلة أمام نظيره مقدونيا الشمالية، ضمن نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم «قطر 2022».

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة أمام مقدونيا الشمالية، وفي أذهانه المفاجأة المدوية التي حققتها الدولة المتواضعة كرويًا، الخميس، عندما حرمت إيطاليا من المشاركة في الحدث العالمي مرة ثانية تواليًا.

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فوز تاريخي

وألحقت الدولة البلقانية خسارة تاريخية بإيطاليا في عقر دارها في باليرمو بهدف ألكسندر ترايكوفسكي القاتل في اللحظات الأخيرة، لتبلغ نهائي المسار الثالث وتواجه البرتغال التي تخطت تركيا 3-1.

وبدلًا من مواجهة توقعها كثيرون بين البرتغال وإيطاليا، حاملَي لقب آخر نسختين من كأس أوروبا، سيستضيف ملعب دراغاو في بورتو مقدونيا الشمالية الباحثة عن تأهل أول في تاريخها إلى كأس العالم، وفقًا لـ«فرانس برس». وكانت الدولة الناشئة بعد تفكك يوغوسلافيا، بلغت كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها الحديث الصيف الماضي عندما ودعت من دور المجموعات.

وأوضحت «فرانس برس» أن لاعب وسط البرتغال المخضرم جواو موتينيو حذّر: «في الوقت الراهن، كرة القدم مختلفة. يمكن لأي كان الفوز على أي كان. الأسماء، الأرقام والإحصاءات لا تهم».

وعلق على مواجهة الدولة البالغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة ومصنفة 67 عالميًا، «يجب أن نظهر في أرض الملعب أننا نملك نوعية أفضل ونفرض أسلوب لعبنا».

وبحال عدم تأهل البرتغال سيشكل ذلك مفاجأة أخرى مدوية أيضًا، نظرًا للأسماء الرائعة التي تضمها تشكيلة البرتغال على غرار كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الشاب جواو فيليكس وصانع اللعب برناردو سيلفا. وبالنسبة لرونالدو (37عامًا)، ستكون منطقيًا النسخة الأخيرة له في كأس العالم، بعد مسيرة زاخرة شهدت تربعه على قائمة أفضل المسجلين في تاريخ المباريات الدولية.

مسؤولية التأهل إلى كأس العالم

قال برنادرو سيلفا لاعب «مانشستر سيتي» الإنجليزي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «علينا مسؤولية التأهل إلى كأس العالم، لذا هناك ضغوط بصرف النظر عن هوية الخصم الذي نواجه.. نعرف جيدًا أنه يجب أن نكون في قطر». ولم تغب البرتغال، أحد أبرز المنتخبات على الساحة الدولية، عن كأس العالم منذ 1998 ،علمًا بأن أبرز نتائجها حققتها العام 1966 عندما حلت ثالثة مع أسطورتها الموزمبيقي الأصل، أوزيبيو.

وبرغم تشكيلتها التي عجت بالنجوم أبرزهم رونالدو، لم تتمكن من تخطي دور الـ16 في النسخ الثلاث الأخيرة بعد حلولها رابعة في نسخة 2006.