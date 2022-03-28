إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الرباعي العربي الأفريقي (الجزائر وتونس ومصر والمغرب)، عن تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يلعبون غدًا الثلاثاء، مباراة إياب الدور الثالث الحاسمة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

واتخذت المنتخبات الأربعة خطوة كبيرة لحجز تذاكر التأهل، خاصة تونس والجزائر، اللتين عادتا بانتصارين مهمين خارج ملعبيهما على مالي والكاميرون بنتيجة واحدة 1-0، وتعادل المغرب مع مضيفه جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1، فيما حققت مصر أكبر نتيجة بفوزها على ضيفها السنغال بطلة القارة السمراء بهدف وحيد بالنيران الصديقة.

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ويكفي المنتخبات الأربعة، وفقًا لـ«فرانس برس» التعادل (سلبيًا) لتضمن تواجدها في قطر في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية في القارة السمراء، حيث لم يسبق أن بلغ هذا العدد نهائيات نسخة واحدة من المونديال، وكانت النسخة الأخيرة في روسيا قبل أربعة أعوام أكبرها بتواجد المغرب وتونس ومصر.

إنجاز آخر للكرة العربية

وفي حال تأهلها سيرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات إلى 6 بعد قطر المضيفة والسعودية، في إنجاز آخر للكرة العربية التي يبقى أكبر عدد لممثليها في النهائيات أربعة منتخبات، وكان ذلك في النسخة الأخيرة في روسيا، هي تونس والمغرب ومصر، السعودية.

رحلة محفوفة بالمخاطر للفراعنة

تنتظر الفراعنة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى السنغال لتأكيد تفوقهم على السنغال وقائدها، زميل محمد صلاح في «ليفربول» الإنجليزي ساديو مانيه، على الملعب الجديد «عبدواللاي واد» في ديامنياديو على بعد 30 كلم من العاصمة دكار، الذي يتسع لـ50 ألف مشجع.

وكانت مصر ثأرت، الجمعة، لخسارتها أمام السنغال بالذات في المباراة النهائية للعرس القاري في الكاميرون مطلع العام الحالي بركلات الترجيح، لكن مهمتها لن تكون سهلة للعودة ببطاقة التأهل للمرة الرابعة في تاريخها إلى المونديال، والثانية على التوالي، كون «أسود التيرانغا» ستكون مدعمة بجماهيرها الغفيرة في أول مباراة لها على أرضها منذ تتويجها القاري الثاني في تاريخها.

ويعاني الفراعنة غيابات مؤثرة، وفقًا لـ«فرانس برس» في خط الدفاع بسبب إصابة مدافع «اتحاد جدة» السعودي أحمد حجازي، الذي غاب عن مباراة الذهاب، ومحمد عبد المنعم الذي خضع لعملية جراحية لإصابته بكسر في أنفه الجمعة، ومحمود حمدي «الونش» للإيقاف.

رسالة تحفيزية للاعبي الفراعنة

ووجه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية للاعبيه، وكتب باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر».

وأوضح أن فريقه «سيدافع بـ16 لاعبًا.. ما أعنيه بـ16 لاعبًا هو أن كل لاعب يجب أن يبذل جهد لاعبين، وليس لاعب واحد فقط»، مضيفًا: «لقد فزنا بجدارة في مباراة الذهاب ضد أفضل منتخب في أفريقيا، والآن نذهب إلى السنغال للقتال من أجل كل متر، كل كرة. يجب على كل مصري مضاعفة جهوده».

تهافت غير مسبوق على التذاكر في الجزائر

وتسعى الجزائر إلى تأكيد نتيجتها اللافتة أمام الكاميرون عندما تستضيفها على ملعب «مصطفى تشاكر» في البليدة، في سعيها لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة بعد 1982 و1986 و2010 و2014.

وشهد محيط الملعب تهافتًا غير مسبوق على تذاكر المباراة، حيث احتشد الآلاف من المشجعين من أجل شرائها، لكن محاولات كثير منهم باءت بالفشل بسبب عددها المحدود، وشهدت العملية مناوشات بين الأنصار، ما اضطر مصالح الأمن إلى التدخل بحزم.

وتبدو كفة الجزائر راجحة لإعادة البسمة إلى جماهيرها، بعد خيبة أمل العرس القاري في الكاميرون، عندما فقدت لقبها بخروجها من الدور الأول.

وأكد قائد الجزائر نجم «مانشستر سيتي» الإنجليزي، رياض محرز، وفقًا لـ«فرانس برس» أن منتخب بلاده تخطى شوطًا فقط في طريقه لنهائيات كأس العالم، مشددًا على أن مباراة الإياب ستكون صعبة جدًا.

تونس في وضع مريح

لا تختلف حال «نسور قرطاج» عن جيرانهم الجزائريين عندما يستضيفون مالي على ملعب «حمادي العقربي» في رادس، كونهم يدخلون المواجهة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف نظيف بالنيران الصديقة.

ونفدت 35 ألف تذكرة مخصصة للمباراة في وقت قياسي، ما جعل الجماهير التونسية من مختلف مناطق البلاد تتذمر لعدم حصولها على تذاكر، وتطالب السلطات بزيادة العدد بملعب رادس، من أجل دعم «نسور قرطاج» ومشاركتها فرحة التأهل السادس للمونديال.

المغرب تسعى لتكرار إنجازي 1994 و1998

تسعى المغرب إلى تكرار إنجازي العامين 1994 و1998 عندما تخطت منافسيها الزامبي والغاني على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء لبلوغ نهائيات الولايات المتحدة وفرنسا تواليًا.

وتحتاج المغرب إلى التعادل السلبي لبلوغ النهائيات كون القارة السمراء وخلافًا للقوانين الجاري بها العمل في أوروبا، تحتسب قاعدة الأهداف المسجلة خارج القواعد بالضعف، وبالتالي فإن الاحتفاظ بنظافة الشباك سيمكن «أسود الأطلس» من حجز البطاقة المونديالية السادسة في تاريخهم.

وفي المباراة الخامسة الأخيرة تبقى حظوظ المنتخبين النيجيري والغاني متساوية عندما يلتقيان في أبوجا بعد تعادلهما سلبًا في أكرا، وإن كانت الأفضلية نسبية لـ«النسور الممتازة» التي تلعب على أرضها وأمام جماهيرها.