بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، عن مصيره، بعدما سقط بطل أوروبا بخسارة مدوية بهدف نظيف، الخميس الماضي، في باليرمو ضد ضيفته مقدونيا الشمالية، في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، ما أثار تكهنات بإمكانية استقالته.

وألمح روبرتو مانشيني، اليوم الإثنين، إلى أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، على الرغم من فشل الـ«آتزوري» في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

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تباحث مع رئيس الاتحاد الايطالي

وقال أمام الإعلام، وفقا لـ«فرانس برس» على هامش المباراة الودية في كونيا، غدا الثلاثاء ضد مضيفته تركيا التي خسرت بدورها ضد البرتغال، إنه تباحث مع رئيس الاتحاد الايطالي للعبة غابرييلي غرافينا، موضحا: «تحدثت مع الرئيس في الأيام الاخيرة، أعتقد أننا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بكل شيء تقريبًا».

وتابع صاحب الـ47 عامًا: «سنتحدث عن الأمر مجددًا في الأيام المقبلة، سنتقابل مجددًا بعد هذه المباراة. ومن ثم سنتحدث عما يمكن تطويره للمستقبل. هذا كل ما في الأمر».

ويمتد عقد المدرب مع المنتخب الإيطالي حتى النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.