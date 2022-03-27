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جائزة السعودية الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول أمام لوكلير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:02 مساء
جائزة السعودية الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول أمام لوكلير
جائزة السعودية الكبرى من بطولة العالم للفورمولا واحد. (الإنترنت)
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عاد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول إلى الانتصارات بفوزه الأحد، بجائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وعوض «ماد ماكس» خيبة انسحابه من باكورة جولات الموسم الجديد على حلبة الصخير البحرينية بفوز بشق النفس في اللفات الأخيرة، متقدمًا على الفائز الأول هذا العام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، وفق «فرانس برس».

ووصل زميل لوكلير، الإسباني كارلوس ساينس ثالثًا، فيما تراجع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو «تشيكو» بيريس، المنطلق من الصدارة، للمركز الرابع.

- «فورمولا 1».. شكوك حول مشاركة فيتل في جائزة السعودية الكبرى
- أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء

أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الجمعة الماضية، إن سائقه الألماني سيباستيان فيتل، سيغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى لعدم اكتمال تعافيه من فيروس كورونا، وإن مواطنه نيكو هولكنبرج سيشارك في السباق الثاني من الموسم بدلًا منه.

وكان فيتل بطل العالم سابقًا أربع مرات غاب عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، وشارك هولكنبرج بدلا منه أيضًا واحتل المركز 17 في السباق في حلبة الصخير.

المشاركة في «ملبورن»
وقال فريق أستون مارتن إنه يتوقع أن يكون فيتل جاهزًا للمشاركة في الجولة الثالثة، وهي جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في الثامن من أبريل المقبل.

وقال الفريق عبر موقع «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز»: «سيشارك نيكو هولكنبرج في التجارب الحرة والتجارب التأهيلية الرسمية، وفي السباق إلى جانب (سائق الفريق الثاني الكندي) لانس سترول. مضيفًا: «أدى نيكو جيدا في البحرين ونحن على ثقة بأنه سيفعل الشيء نفسه في جدة».

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