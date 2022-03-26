الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

القاهرة - بوابة الوسط

استفاقت إيطاليا على حالة من الصدمة بعدما عاشت أمسية سوداء في باليرمو بخروج المنتخب الوطني من الملحق الأوروبي، وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وبعدما عاشوا قبل أربعة أعوام خيبة الغياب عن النهائيات العالمية لأول مرة منذ 60 عامًا، تفاءل الإيطاليون مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني، لا سيما بعد فوزهم بكأس أوروبا الصيف الماضي، بحسب ما نقلته جريدة «الشرق الأوسط».

لكن المفاجأة تحققت، الخميس، على يد مقدونيا الشمالية بهدف سجله مهاجم «باليرمو» السابق و«الفيحاء» السعودي حاليًا، ألكسندر ترايكوفسكي، في الوقت القاتل (2+90)، ليمنح بلاده بطاقة نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال «قطر 2022»، حيث تلتقي الثلاثاء مع البرتغال في بورتو.

وما يزيد من هول ما حدث الخميس، أنه لم يسبق لإيطاليا أن خسرت أي مباراة لها على أرضها في تاريخ مشاركاتها في تصفيات كأس العالم، وقد دخلت لقاء مقدونيا الشمالية بسجل 48 فوزًا و11 تعادلًا على أرضها منذ بدء اعتماد التصفيات المؤهلة للنهائيات اعتبارًا من النسخة الثانية العام 1934 حين فازت على اليونان (4-صفر) في ميلانو في طريقها للفوز لاحقًا بلقبها العالمي الأول.