انتصار لمصر والجزائر وتونس وتعادل للمغرب يؤمن حظوظ التواجد العربي في مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

اقتربت الجزائر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الحالي بعد فوزها على مضيفتها الكاميرون بهدف إسلام سليماني في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية، أمس الجمعة.

سجل سليماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها يوسف بلايلي في الدقيقة 40، وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات من قبل آخرها في 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في ملعب «مصطفى تشاكر» يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما نقلته جريدة «الشرق الأوسط».

وفي مباراة أخرى، وضع منتخب تونس قدمًا في نهائيات كأس العالم في قطر، بفوزه على مضيفه المالي بهدف، أمس الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة، وسجل موسى سيسوكو مدافع المنتخب المالي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، وتعرض اللاعب ذاته للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وانتزع المنتخب المغربي تعادلًا صعبًا وثمينًا في آن أمام مضيفته الكونغو الديمقراطية بهدف، أمس الجمعة، على ملعب «الشهداء» في كينشاسا، في ذهاب مواجهتهما في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

في الوقت نفسه، حقق منتخب مصر أيضًا الفوز على السنغال في القاهرة بهدف نظيف، قبل لقاء الإياب المقرر له الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار.