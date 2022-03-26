3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

حسمت ثلاثة منتخبات عربية مباريات دور الذهاب في تصفيات كأس العالم بأفريقيا، لتقترب أكثر من المشاركة في النسخة التي ستستضيفها قطر العام الجاري.

وفاز المنتخب التونسي على نظيره المالي، بهدف وحيد سجله المدافع موسى سيساكو في مرمى بلاده، وذلك خلال المباراة التي جرت في العاصمة باكو، ما أعطى دفعة قوية لنسور قرطاج قبل مباراة العودة في بلادهم.

وبالمثل، اقتنص المنتخب الجزائري فوزا ثمينا أمام الكاميرون في ياوندي، بعدما نجح مهاجمه المخضرم إسلام سليماني في إحراز هدف الفوز بالدقيقة 40 من المباراة، ما يسهل من مهمة محاربي الصحراء في الجزائر.

وثأر المنتخب المصري لهزيمته أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس أفريقيا الماضي، وذلك بعدما تغلب عليه بهدف للاشيء، سجله المدافع ساليو سيس في شباك منتخبه، وينتظر الفراعنة مواجهة حاسمة مع أسود التيرانجا في دكار.

كما تمكن المغرب من تحقيق نتيجة جيدة، بتعادله الإيجابي بهدف لمثله مع منتخب الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا، وتبقى له فرصة كبيرة للتأهل في حال الفوز أو التعادل بمباراة الإياب في الرباط.

وستلعب مباريات العودة يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيشهد أيضا مباريات فاصلة للمنتخبات العربية بتصفيات كأس العالم في آسيا، حيث يتنافس منتخبا الإمارات والعراق على المركز الثالث في المجموعة الأولى، فيما اقتنص المنتخب السعودي إحدى بطاقتي التأهل بالمجموعة الثانية.