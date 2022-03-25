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المغرب يخطف تعادلًا مثيرًا من الكونغو في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 07:30 مساء
المغرب يخطف تعادلًا مثيرًا من الكونغو في تصفيات كأس العالم
منتخب المغرب يتعادل مع الكونغو (1-1) في ذهاب الدور الأفريقي الحاسم المؤهل إلى مونديال 2022. (الإنترنت)
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة المنتخب المغربي أمام مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم منتخب الكونجو الديمقراطية على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برنتفورد الإنجليزي والتي خدعت الحارس ياسين بونو بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها بعد أن ارتطمت برأس القائد رومان سايس.

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وأدرك المنتخب المغربي هدف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق البديل طارق تيسودالي، بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تهيئة بالرأس من البديل الآخر أيوب الكعبي.

حالة طرد
وشهدت المباراة طرد نغوندا موزينغا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة أصبح المغرب على بعد خطوة من التأهل للمرة السادسة في تاريخه، والثانية تواليًا للنهائيات المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام، حيث تقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويحتاج المنتخب المغربي إلى الفوز بأي نتيجة أو تعادله سلبيًا على ملعبه ووسط جماهيره، لخطف تذكرة الصعود إلى كأس العالم 2022.

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