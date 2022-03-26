مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

علَّق المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، على الفوز أمام منتخب تركيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «دراغاو» ضمن منافسات ملحق قارة أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال فرناندو سانتوس، وفقًا لـ«رويترز» إنه حذر عدة مرات من أن مقدونيا الشمالية ربما تصعق إيطاليا، وثبتت صحة حديثه بعد فوزها (1-صفر) على بطلة أوروبا في ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمس الخميس.

- البرتغال تنجو من مصير إيطاليا في تصفيات المونديال

- بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

- تصفيات مونديال 2022: السعودية إلى النهائيات للمرة السادسة

- تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران

وانتصرت البرتغال 3-1 على تركيا لتواجه مقدونيا الشمالية في مواجهة يصعد الفائز فيها إلى النهائيات في قطر يوم الثلاثاء المقبل في بورتو.

احترام مقدونيا الشمالية

وأضاف سانتوس في مؤتمر صحفي: «نحن بحاجة إلى احترام مقدونيا الشمالية كما كنا سنفعل أمام إيطاليا.. أبلغتكم من قبل أننا ربما سنواجه مقدونيا الشمالية.. فهذه المباريات ليست مزحة، إنها مثل مباراة نهائية ويمكن أن يحدث أي شيء.. يجب أن نخوض المباراة بالتركيز التي تستحقه. فريق يذهب إلى إيطاليا ويتغلب على بطلة أوروبا ليس بحاجة إلى تعريف».

وأوضح «سانتوس»: «لا يمكن أن يحدث ما حدث لإيطاليا في مباراة تركيا لأنها كانت تحت سيطرتنا، إنه جرس إنذار ليوم الثلاثاء المقبل.. مباراة تركيا انتهت وعلينا التركيز على منافسنا المقبل الذي سيقاتل بحياته بالتأكيد.. نحن بحاجة إلى تركيز إضافي إذ نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا. هدفنا الأساسي هو بلوغ كأس العالم وهذا هو حافزنا».

أهداف المباراة

سجل البرتغال هدفه الأول في الدقيقة (15)، بعدما سدد سيلفا كرة أرضية قوية، من على حدود منطقة الجزاء، فاصطدمت بالقائم وتابعها أوتافيو بتصويبة لمست أصابع الحارس وسكنت الشباك. وأضافت الهدف الثاني في الدقيقة (42)، بعدما ارتقى جوتا لعرضية مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

ونجح المنتخب التركي في تقليص الفارق، مع حلول الدقيقة (65)، عندما أرسل أوندير بينية سحرية ليلماز داخل منطقة الجزاء، والذي انفرد بكوستا مسددًا كرة أرضية سكنت شباك الحارس البرتغالي.

وعزز المنتخب البرتغالي النتيجة بعدما سجل نونيز الهدف الثالث في الدقيقة (94)، بعد انفراد تام بتشاكير، لتنتهي المباراة بفوز رفقاء نجم ماشنستر يونايتد كريستاينو رونالدو (3-1).