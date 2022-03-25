انضمام عضو جديد لقائمة شراء تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

انضم منافس جديد في القائمة المختصرة، لشراء نادي تشيلسي، في ظل الفترة العصيبة، التي يعيشها بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بتجميد كافة أصوله في المملكة المتحدة؛ بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الغزو على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن مجموعة كونسورتيوم التي يقودها مارتن بروتون، أصبحت ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لشراء نادي تشيلسي اللندني، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

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وتضم المجموعة التي يقودها بروتون الرئيس السابق لنادي ليفربول العداء البريطاني السابق سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومستثمرين أثرياء من عدة دول.

عرض تشيلسي للبيع

وعرض أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع بعد غزو بلاده روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة، وقال إنه سيتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه للأعمال الخيرية.

وبسبب الغزو، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ليصبح بموجبها تشيلسي فعليًا تحت سيطرتها بعد حرمان رجل الأعمال الروسي من أي دور في إدارة النادي.