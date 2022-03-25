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الجزائر ومصر وتونس والمغرب تخوض الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 04:23 مساء
الجزائر ومصر وتونس والمغرب تخوض الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022
فرحة المنتخب المصري بيتأهله إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح. (الإنترنت)
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تستعد 4 منتخبات عربية، اليوم الجمعة، لخوض الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ويواجه منتخب جزائر «رياض محرز» ومصر «محمد صلاح» وتونس «فرجاني ساسي» ومغرب «أشرف حكيمي» كلًا من منتخبات الكاميرون، السنغال، مالي، والكونغو الديمقراطية.

ويقف الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية بين 4 منتخبات عربية وبلوغها نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، لكن مواجهات قوية تنتظر الجزائر ومصر وتونس والمغرب، وسلطت «فرانس برس» الضوء على أبرز مواجهات اليوم كالآتي:

الجزائر.. العودة بعد الخيبة الأفريقية؟
بعد خيبة البطولة القارية حيث ودعت  دور المجموعات عندما كانت تدافع عن لقبها، تبحث الجزائرعن التعويض عندما تحل على الكاميرون في دوالا قبل أن تستضيفها في البليدة. 

واستُبعد مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح عن قائمة المدرب جمال بلماضي، واستبدله بمهاجم نادي الوكرة القطري المخضرم محمد بن يطو. كما استبعد بلماضي مهاجم وست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة ولاعب وسط الريان القطري ياسين براهيمي.

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وقال بلماضي (45 عامًا) الذي تسلم مهامه الفنية في أغسطس 2018، وفقًا لـ«فرانس برس»: «الهدف هو حسم التأهل إلى المونديال لكي ننسى بعض المشكلات التي حدثت لنا في كأس أفريقيا». 

وقررت السلطات الجزائرية نقل نحو 1700 مناصر جزائري لمؤازرة منتخبهم في الكاميرون، في جسر جوي من 11 طائرة تقوم بالرحلة ذهابًا وإيابًا في نفس اليوم. 

وشاركت الجزائر أربع مرات في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16 وخسرت بعد التمديد أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب لاحقًا، علما بأنها حققت مفاجأة مدوية في نسخة 1982 عندما فازت على ألمانيا الغربية التي كانت تعج بالنجوم وحلت وصيفة. 

في المقابل، بلغت الكاميرون، بطلة أفريقيا خمس مرات نهائيات المونديال سبع مرات، أبرزها في 1990 عندما بلغت ربع النهائي مع أسطورتها روجيه ميلا.

مصر.. أمل تعافي صلاح
وبعد المشهد الختامي لكأس أمم أفريقيا عندما أحرزت السنغال الشهر الماضي اللقب الأول في تاريخها على حساب مصر بركلات الترجيح، يتكرر المشهد بين الزميلين في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني ذهابًا على استاد القاهرة، قبل الإياب في دكار.

وفيما فشل صلاح مرة جديدة بإحراز اللقب القاري، قدم مانيه أداء مميزًا وقاد أسود التيرانغا بسلاسة إلى اللقب. وتأمل مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات (رقم قياسي) والمشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم (1934 و1990 و2018)، في تعافي نجمها صلاح الذي لم يكن في كامل جهوزيته في آخر مباريات ليفربول.

ويعول مدرب الفراعنة كارلوس كيروش، بجانب صلاح على أمثال لاعب وسط بشيكتاش التركي محمد النني ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد، كما أعاد استدعاء لاعب وسط الأهلي محمد مجدي «قفشة» بعد استبعاده عن أمم أفريقيا، لكنه استبعد زميله هداف الدوري الموسم الماضي محمد شريف. 

وشاركت السنغال مرتين في كأس العالم، فبلغت ربع النهائي في 2002 وودعت دور المجموعات في 2018. وقال مدربها أليو سيسيه الذي يعول كذلك على حارس تشيلسي الإنجليزي إدوار مندي، وقلب دفاع نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي ولاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا غي، إن لقب أفريقيا أصبح من الماضي: «إحراز كأس أفريقيا ليس هدفًا نهائيًا، لأننا نتشارك الآن هدف التأهل إلى كأس العالم».

تونس في غياب الخزري
ويلاقي منتخب تونس في باماكو مالي، الوحيدة من بين المتأهلين العشرة إلى الدور الثالث لم تشارك في تاريخها بالمونديال. بعد تعرضه لصفعة غياب مهاجمه وهبي الخزري ومدافعه ديلون برون بسبب الإصابة وشكوك حول جاهزية لاعب الوسط الياس السخيري بالإضافة لكدمة تعرض لها عصام الجبالي على مستوى الركبة. ولكن تشكيلة تونس شهدت عودة لاعب وسط الدحيل القطري الفرجاني ساسي ومهاجم الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي.

وشاركت تونس خمس مرات في المونديال آخرها في 2018 لكنها لم تتخط دور المجموعات.

المغرب وامتحان الكونغو الديمقراطية
بعد بلوغه ربع نهائي أمم أفريقيا حيث خسر بعد التمديد أمام مصر، يقف منتخب المغرب أمام امتحان تخطي جمهورية الكونغو الديمقراطية لبلوغ المونديال مرة سادسة، أبرزها في 1986 عندما تأهل إلى الدور الثاني وخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية. 

واختار مدربه البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش مهاجم برشلونة الإسباني الواعد عبدالصمد الزلزولي (20 عاما)، بعدما أثار الجدل نهاية 2021 حينما رفض تلبية دعوته لخوض أمم أفريقيا، فيما أشارت تقارير سابقة إلى رغبته تمثيل منتخب إسبانيا.

وقال خليلوزيتش، وفقا لـ«فرانس برس»: «تحدثت معه مرتين وخطابه مختلف عما يروجه آخرون.. لديه مهارات كثيرة وليس لدينا في الفريق المغربي لاعب على هذه الشاكلة الذي يمكن أن يغير مجرى الأمور بسرعة ومراوغة». ومن جانبه، قال الزلزولي قبل مباراة الذهاب في كينشاسا «سعيد جدا للتواجد للمرة الأولى مع المنتخب، نتمنى التأهل ونطلب من الجماهير دعمنا».

في المقابل، لم تتضمن التشكيلة لاعب وسط تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي، بعدما رفضا العودة لصفوف المنتخب بسبب خلاف مع المدرب.  ويبرز في تشكيلة «أسود الأطلس» حارس إشبيلية الإسباني ياسين بونو وزميله المهاجم يوسف النصيري وظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي.

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