البرازيل تكتسح تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

المنتخب البرازيلي يفوز على تشيلي برباعية ويواصل سلسلة الفوز في التصفيات المونديالية، محققًا فوزه الثالث عشر مقابل 3 تعادلات ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة.

واصلت البرازيل سلسلتها الرائعة ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، بفوزها الكاسح على ضيفتها تشيلي (4-0)، ضمن الجولة السابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو.

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ومنح نيمار دا سيلفا التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة (44) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة (45+1).

وسجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي في الدقيقة (72) من ركلة جزاء، وعزز ريتشارليسون النتيجة واختتم الرباعية بتسجيله هدفًا في الدقيقة (90+1).

وبذلك واصل المنتخب البرازيلي سلسلته المميّزة دون خسارة في التصفيات المونديالية محققًا فوزه الثالث عشر مقابل 3 تعادلات ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب التشيلي عند 19 نقطة في المرتبة السابعة ليواصل رحلة المراهنة على بطاقة الملحق العالمي مع بيرو الخامسة (21 نقطة) وكولومبيا السادسة (20 نقطة).

الهدف الأول لجونيور

وقال فينيسيوس جونيور (21 عامًا): «في ماراكانا مع عائلتي، لم يكن هناك مكان أفضل لتسجيل هدفي الدولي الأول.. أنا سعيد جدًا». وكان موقع جلوبو سبورت، وفقًا لـ«رويترز» أوضح أن اللاعب اشترى أكثر من 100 تذكرة لأصدقائه وعائلته.

وأضاف: «إنها آخر مباراة لنا في البرازيل قبل كأس العالم ونشكر الجماهير.. الآن علينا مواصلة العمل الجاد والقيام بالأشياء الصحيحة لضمان فوزنا باللقب في نهاية العام الجاري».