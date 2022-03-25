Atwasat

«كورونا» يجبر «فيتل» على الغياب عن سباق السعودية لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 01:44 مساء
«كورونا» يجبر «فيتل» على الغياب عن سباق السعودية لـ«فورمولا 1»
سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، إن سائقه الألماني سيباستيان فيتل، سيغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى لعدم اكتمال تعافيه من فيروس كورونا، وإن مواطنه نيكو هولكنبرج سيشارك في السباق الثاني من الموسم بدلًا منه.

وكان فيتل بطل العالم سابقًا أربع مرات غاب عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، وشارك هولكنبرج بدلا منه أيضًا واحتل المركز 17 في السباق في حلبة الصخير.

- «فورمولا 1».. شكوك حول مشاركة فيتل في جائزة السعودية الكبرى
- أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
- رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»
- «فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028

المشاركة في «ملبورن»
وقال فريق أستون مارتن إنه يتوقع أن يكون فيتل جاهزًا للمشاركة في الجولة الثالثة، وهي جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في الثامن من أبريل المقبل.

وقال الفريق عبر موقع «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز»: «سيشارك نيكو هولكنبرج في التجارب الحرة والتجارب التأهيلية الرسمية، وفي السباق إلى جانب (سائق الفريق الثاني الكندي) لانس سترول. مضيفًا: «أدى نيكو جيدا في البحرين ونحن على ثقة بأنه سيفعل الشيء نفسه في جدة».

عدم تعافي سيباستيان فيتل
وقال أستون مارتن عبر «تويتر» أمس: «لم تثبت الفحوص بعد تعافي سيباستيان فيتل من فيروس كورونا حتى يتسنى له السفر لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى».

وأضاف الفريق: «سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة ليقود للفريق بدلًا عن سيباستيان إذا دعت الضرورة.. سنؤخر قرارنا في هذا الصدد حتى الجمعة لمنح سيباستيان الفرصة للمشاركة في السباق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الشط» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
روسيا: دمرنا أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني

روسيا: دمرنا أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم
بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف مباراة لبنان وسورية بعد توقفها بسبب شغب الجماهير
استئناف مباراة لبنان وسورية بعد توقفها بسبب شغب الجماهير
تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران
تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران
رسميا.. استبعاد أوزيل من فريق «فناربخشة» التركي تربويا
رسميا.. استبعاد أوزيل من فريق «فناربخشة» التركي تربويا
سورية تهزم لبنان في تصفيات التأهل إلى مونديال 2022
سورية تهزم لبنان في تصفيات التأهل إلى مونديال 2022
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال ......
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في ......
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو...
المزيد
البرازيل تكتسح تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2022
البرازيل تكتسح تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم ......
«كورونا» يجبر «فيتل» على الغياب عن سباق السعودية لـ«فورمولا 1»
«كورونا» يجبر «فيتل» على الغياب عن سباق السعودية لـ«فورمولا ......
البرتغال تنجو من مصير إيطاليا في تصفيات المونديال
البرتغال تنجو من مصير إيطاليا في تصفيات المونديال...
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم ......
سورية تهزم لبنان في تصفيات التأهل إلى مونديال 2022
سورية تهزم لبنان في تصفيات التأهل إلى مونديال 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط