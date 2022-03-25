«كورونا» يجبر «فيتل» على الغياب عن سباق السعودية لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، إن سائقه الألماني سيباستيان فيتل، سيغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى لعدم اكتمال تعافيه من فيروس كورونا، وإن مواطنه نيكو هولكنبرج سيشارك في السباق الثاني من الموسم بدلًا منه.

وكان فيتل بطل العالم سابقًا أربع مرات غاب عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، وشارك هولكنبرج بدلا منه أيضًا واحتل المركز 17 في السباق في حلبة الصخير.

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المشاركة في «ملبورن»

وقال فريق أستون مارتن إنه يتوقع أن يكون فيتل جاهزًا للمشاركة في الجولة الثالثة، وهي جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في الثامن من أبريل المقبل.

وقال الفريق عبر موقع «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز»: «سيشارك نيكو هولكنبرج في التجارب الحرة والتجارب التأهيلية الرسمية، وفي السباق إلى جانب (سائق الفريق الثاني الكندي) لانس سترول. مضيفًا: «أدى نيكو جيدا في البحرين ونحن على ثقة بأنه سيفعل الشيء نفسه في جدة».

عدم تعافي سيباستيان فيتل

وقال أستون مارتن عبر «تويتر» أمس: «لم تثبت الفحوص بعد تعافي سيباستيان فيتل من فيروس كورونا حتى يتسنى له السفر لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى».

وأضاف الفريق: «سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة ليقود للفريق بدلًا عن سيباستيان إذا دعت الضرورة.. سنؤخر قرارنا في هذا الصدد حتى الجمعة لمنح سيباستيان الفرصة للمشاركة في السباق».