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البرتغال تنجو من مصير إيطاليا في تصفيات المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 11:32 صباحا
البرتغال تنجو من مصير إيطاليا في تصفيات المونديال
نجم البرتغال كريستيانو رونالدو محتفلا بعد فوزه فريقه على تركيا (3-1) في الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022. 24 مارس 2022. (ا ف ب)
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نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب تركيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «دراغاو» ضمن منافسات ملحق قارة أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل البرتغال هدفه الأول في الدقيقة (15)، بعدما سدد سيلفا كرة أرضية قوية، من على حدود منطقة الجزاء، فاصطدمت بالقائم وتابعها أوتافيو بتصويبة لمست أصابع الحارس وسكنت الشباك. وأضافت الهدف الثاني في الدقيقة (42)، بعدما ارتقى جوتا لعرضية مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

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ونجحت المنتخب التركي في تقليص الفارق، مع حلول الدقيقة (65)، عندما أرسل أوندير بينية سحرية ليلماز داخل منطقة الجزاء، والذي انفرد بكوستا مسددًا كرة أرضية سكنت شباك الحارس البرتغالي.

وعزز المنتخب البرتغالي النتيجة بعدما سجل نونيز الهدف الثالث في الدقيقة (94)، بعد انفراد تام بتشاكير، لينتهي المباراة بفوز رفقاء نجم ماشنستر يونايتد كريستاينو رونالدو (3-1).

البرتغال × مقدونيا الشمالية
وضربت البرتغال موعدا الثلاثاء في نهائي المسار مع مقدونيا الشمالية التي حققت مفاجأة مدوية بالحاقها الهزيمة بإيطاليا في عقر دار الاخيرة (1-صفر) في الوقت بدل الضائع لتحرمها من المشاركة في النهائيات للمرة الثانية تواليا.

ودخل المنتخب البرتغالي وهو مصمم على التواجد في البطولة الدولية الثالثة عشرة على التوالي منذ آخر غياب له في نهائيات مونديال فرنسا العام 1998. في حين كان المنتخب التركي يمني النفس بمواصلة المشوار وإمكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثالثة بعد عامي 1954 و2002 عندما حل ثالثا.

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