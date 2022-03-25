بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب المقدوني الشمالي، حدث تاريخي، بعدما أطاح بالمنتخب الإيطالي بطل أوروبا من خارج منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم مباشرة للمرة الثانية على التوالي بعد الهدف الذي سجله ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح الفوز لمقدونيا الشمالية.

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حدث تكرر منذ 60 عاما

وبعدما عاشوا قبل أربعة أعوام خيبة الغياب عن النهائيات العالمية لأول مرة منذ 60 عاماً، تفاءل الإيطاليون مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني لاسيما بعد فوزهم بكأس أوروبا الصيف الماضي، لكن المفاجأة تحققت على يد مقدونيا الشمالية، التي خطفت بطاقة نهائي المسار حيث تلتقي الثلاثاء ضد البرتغال في بورتو.

مجريات المباراة

واستمر ضغط إيطاليا بحثا عن هدف في الشوط الثاني وشنت هجمات عديدة، لكن على عكس سير اللعب، استحوذ ترايكوفسكي على الكرة خارج منطقة الجزاء ومهدها لنفسه وسدد كرة قوية داخل المرمى، ليشغل احتفالات لاعبي مقدونيا الشمالية.

وسدد فريق المدرب روبرتو مانشيني 32 محاولة على المرمى، لكن مقدونيا الشمالية انتزعت الفوز وتأهلت لمواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام. وحصلت إيطاليا على 16 ركلة ركنية مقابل عدم حصول مقدونيا الشمالية على أي واحدة.

إحباط كبير

وقال جورجينيو لاعب وسط إيطاليا، لمحطة «راي سبورت» التلفزيونية، وفقا لـ«رويترز»: «هذا إحباط كبير.. هذا مؤلم.. هذا مؤلم جدا.. صنعنا باستمرار الفرص وسيطرنا على المباريات، لكن لم يكن بوسعنا التفوق على هذه المباراة.. لا ألقي باللوم على أي شخص بعينه، لكن هذا هو الواقع».

وتابع: «لا أعرف لماذا لم يكن بوسعنا أن نفعل ذلك.. أنا أيضا مشترك في ذلك، ومن المؤلم لي التفكير في الأمر». وفي غياب ثنائي الدفاع المخضرم ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني لم يواجه دفاع إيطاليا أي خطورة في الشوط الأول.