سورية تهزم لبنان في تصفيات التأهل إلى مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت سورية ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر، في لبنان خلال مباراة توقفت لفترة طويلة بسبب شغب الجماهير في استاد صيدا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الخميس.

وأمر الحكم اللاعبين بمغادرة الملعب بسبب الشغب قبل نحو 20 دقيقة من النهاية بعد أن تأخرت انطلاقة الشوط الثاني أيضًا. وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير الثائرة بين الشوطين بسبب نتيجة الشوط الأول، لكن مع استمرار الهتافات المسيئة ورمي مقذوفات على أرض الملعب توقف اللعب مجددًا.

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وبعد توقف طويل، قرر الحكم استئناف اللعب عقب مغادرة الجماهير، دون تغيير في النتيجة، وفقًا لما أشارت «رويترز».

أهداف المباراة

وقبل هذه الأحداث منح علاء الدالي التقدم لسورية بتسديدة منخفضة، أخفق الحارس مصطفى مطر في منعها في الدقيقة 14. وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 قبل أن يسجل محمد المرمور الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعد اختراق للدفاع.

ترتيب المجموعة

بهذه النتيجة بقي المنتخب اللبناني بالمركز الرابع بست نقاط في المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

وانتزعت كوريا الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة عقب الفوز 2-صفر على ضيفتها إيران، التي تراجعت للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة في وقت سابق اليوم قبل الجولة الأخيرة.

وضمن الاثنان التأهل المباشر للنهائيات في قطر، في وقت سابق.

وحققت سورية فوزها الأول بالمجموعة اليوم، وتملك خمس نقاط مثل العراق، لكن دون أمل في خوض الملحق الآسيوي.