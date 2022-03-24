رسميا.. استبعاد أوزيل من فريق فنربخشة التركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فناربخشة التركي، استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وأوزان توفان، من قائمة الفريق، بعد أن شاركا الثنائي في أخر مباريات الفريق في الدوري التركي يوم الأحد الماضي.

وكشف نادي فناربخشة عبر موقعه الرسمي، وفقا لـ«في الجول»: «تم استبعاد الثنائي أوزيل وتوفان من قائمة الفريق». ولم يكشف النادي التركي أسباب استبعاد الثنائي من قائمة الفريق بشكل واضح.

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ولكن كشفت تقارير تركية إلى أن سبب الاستبعاد هو السلوك غير المنضبط للثنائي. وشارك أوزيل مع فناربخشة في المباراة الأخيرة قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة. أما توفان فشارك كبديل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

قرار تربوي

وبحسب تقارير صحفية مصرية مختلفة، فأن قرار استبعاد أوزيل، جاء بقرار تربوي من المدرب إسماعيل كارتال، بعد قيام أوزيل بالاعتراض على قرار المدرب باستبداله بين شوطي مباراة قونيا سبور..

وأشارت التقارير وفقا لموقع «الأهرام» أنه تم إيقاف أوزيل حتي نهاية الموسم وإزاله قميصة من متجر النادي بسبب مشادة لفظية مع مدرب الفريق.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي قبل ثماني جولات من النهاية برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن كونيا سبور صاحب المركز الثاني.

وكان فناربخشة قد تغلب على كونياسبور بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي.

أرقام أوزيل

وانضم النجم الألماني صاحب الـ33 عاما، لصفوف الفريق التركى في يناير العام 2021 قادما من أرسنال الإنجليزي، ويمتد عقده مع فناربخشة حتى صيف عام 2024.

ولعب أوزيل مع الفريق التركى 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 9 أهداف وقدم 3 أسيست.

وكان وخلال مسيرته مع الأندية لعب أوزيل لفرق شالكه وفيردر بريمن الألمانيان، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي وأخيرا فناربخشة التركي.

كما خاض أوزيل خلال مشواره مع المنتخب الألماني 92 مباراة، سجل 23 هدفا ونجح في التتويج بلقب كأس العالم عام 2014 والتي أقيمت في البرازيل.