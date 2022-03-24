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«فورمولا 1».. شكوك حول مشاركة فيتل في جائزة السعودية الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 04:41 مساء
«فورمولا 1».. شكوك حول مشاركة فيتل في جائزة السعودية الكبرى
سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل خلال التجارب الشتوية على حلبة الصخير البحرينية في 11 مارس 2022. (ا ف ب/أرشيف)
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أعلن فريق «أستون مارتن»، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الخميس، أن مشاركة سائقه الألماني سيباستيان فيتل، في سباق جائزة السعودية الكبرى مطلع الٍأسبوع المقبل، لا تزال غير مؤكدة لأنه لم يتأكد بعد تعافيه من فيروس «كورونا».

وغاب بطل العالم سابقًا أربع مرات، وفقًا لـ«رويترز» عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين مطلع الأٍسبوع الحالي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار.

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وقال أستون مارتن عبر «تويتر»: «لم تثبت الفحوص بعد تعافي سيباستيان فيتل من فيروس كورونا حتى يتسنى له السفر لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى».

وأضاف الفريق: «سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة ليقود للفريق بدلًا عن سيباستيان إذا دعت الضرورة.. سنؤخر قرارنا في هذا الصدد حتى الجمعة لمنح سيباستيان الفرصة للمشاركة في السباق».

سائق احتياطي
وشارك السائق الاحتياطي الألماني نيكو هولكنبرغ مع «أستون مارتن» في حلبة الصخير بديلًا لمواطنه فيتل، واحتل المركز 17 في السباق، وأكد الفريق أن هولكنبرغ سيكون في جدة للقيادة بديلًا لفيتل مرة أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك. واحتل الكندي لانس سترول سائق «أستون مارتن» الثاني، المركز 12 في السباق الأول من الموسم.

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