«فورمولا 1».. شكوك حول مشاركة فيتل في جائزة السعودية الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق «أستون مارتن»، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الخميس، أن مشاركة سائقه الألماني سيباستيان فيتل، في سباق جائزة السعودية الكبرى مطلع الٍأسبوع المقبل، لا تزال غير مؤكدة لأنه لم يتأكد بعد تعافيه من فيروس «كورونا».

وغاب بطل العالم سابقًا أربع مرات، وفقًا لـ«رويترز» عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين مطلع الأٍسبوع الحالي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار.

- أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء

- رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

- «فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028

- فيتل يعلن فشله أمام هاميلتون في سباقات فورمولا 1

وقال أستون مارتن عبر «تويتر»: «لم تثبت الفحوص بعد تعافي سيباستيان فيتل من فيروس كورونا حتى يتسنى له السفر لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى».

وأضاف الفريق: «سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة ليقود للفريق بدلًا عن سيباستيان إذا دعت الضرورة.. سنؤخر قرارنا في هذا الصدد حتى الجمعة لمنح سيباستيان الفرصة للمشاركة في السباق».