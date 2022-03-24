المنتخبات المتأهلة بصورة رسمية لمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حسمت 17 منتخبًا تأهلها إلى بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام في قطر نوفمبر المقبل، بعد انطلاق مباريات اليوم الخميس، والتي ضمنت المراحل الحاسمة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وبلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا (2-صفر) الخميس في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022، رفقة اليابان التي ضمن التأهل أيضًا.

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ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقًا مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

المنتخبات المتأهلة بصورة رسمية لمونديال قطر 2022 حتى الآن:

- قطر

- ألمانيا

- الدنمارك

-البرازيل

-فرنسا

-بلجيكا

-كرواتيا

-إسبانيا

-صربيا

-إنجلترا

-سويسرا

-الأرجنتين

-هولندا

-إيران

-كوريا الجنوبية

-السعودية

-اليابان