«بروزوفيتش» يجدد عقده مع إنتر حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حتى العام 2026.

وقال بطل إيطاليا في بيان، وفقا لـ«فرانس برس» إنه: «توصل الى اتفاق لتمديد عقد مارسيلو بروزوفيتش. سيكون لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لاعبًا في إنتر حتى 30 يونيو 2026».

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وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» وفقا لـ«البيان» إلى أن بروزوفيتش سيحصل في العقد الجديد، على راتب سنوي يبلغ 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح الموقع أن بروزوفيتش وقع على العقد الجديد، رغم وجود اهتمام بضمه مجانًا من ليفربول وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد.

لاعب محوري

ووصل «بروزفيتش» الذي كان عقده ينتهي في يونيو المقبل، إلى إنتر في العام 2015 قادمًا من دينامو زغرب، وأصبح لاعبًا محوريًا في كتيبة المدرب سيموني إنزاغي التي تعاني هذا الموسم للدفاع عن اللقب.

وقبل ثماني مراحل من النهاية، يحتل إنتر المركز الثالث في الترتيب على بعد ست نقاط من غريمه ميلان المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل من جاره، علمًا أنه كان متصدرًا بفارق أربع نقاط مع بداية العام الحالي.

وشارك النجم الكرواتي في 37 مباراة مع إنتر ميلان بمختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين. كما خاض بروزوفيتش 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده وساهم في وصوله إلى نهائي مونديال روسيا 2018 الذي خسره ضد فرنسا.