إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

حدد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، والاتحاد الأوروبي (يويفا)، موعد إقامة مباراة منتخب إيطاليا بطل «يورو 2020»، مع نظيره الأرجنتيني المتوج بلقب كوبا أميركا.

واستقر الاتحادان، وفقًا لـ«كورة» على الأول من شهر يونيو المقبل، موعدًا لمواجهة المنتخبين، على ملعب «ويمبلي» في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، في ببطولة كأس أبطال كونميبول «يويفا».

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آخر نسخة بقيادة مارادونا

وكانت الأرجنتين فازت بلقب آخر نسخة بقيادة دييغو أرماندو مارادونا في 1993. أما إيطاليا فقد تكرر اللقب الذي حققته في فرنسا 1985 على حساب أوروغواي في النسخة الأولى للبطولة.

وكان منتخب إيطاليا توج بلقب «يورو 2020»، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1-1.

في المقابل حصد منتخب الأرجنتين لقب كأس «كوبا أميركا»، بعد فوزه على غريمه التقليدي منتخب البرازيل بهدف نظيف.