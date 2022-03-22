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بالصور.. حادث مروع لحارس الكاميرون قبل مواجهة الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 08:20 مساء
بالصور.. حادث مروع لحارس الكاميرون قبل مواجهة الجزائر
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرمى المنتخب الكاميروني، أندريه أونانا، تعرض إلى حادث سير خطير، اليوم الثلاثاء، وهو في طريقه للانضمام إلى معسكر بلاده استعدادًا لمباراة الجزائر.

ويواجه المنتخب الكاميروني نظيره الجزائري في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 25 و29 مارس الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب «جابوما» والعودة في ملعب «مصطفى تشاكر».

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وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، وفقا لـ«كورة» إن أونانا تعرض لحادث خطير على محور دوالا المتجه إلى ياوندي، ولكن لم يتعرض الحارس لأي إصابات، ولكن سيارته تبدو في حالة سيئة للغاية، وقد ينضم لمعسكر الكاميرون من خلال سيارة أخرى.

مواجهات الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022
وتشهد مرحلة الدور الحاسم خمس مواجهات قوية، بعد وصول 10 منتخبات لهذه المرحلة من تصفيات كأس العالم 2022، وتأتي المواجهات كالتالي:

المغرب × الكونغو الديمقراطية

مصر × السنغال

الجزائر × الكاميرون

تونس × مالي

غانا × نيجيريا

حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا يتعرض لحادث سير. (الإنترنت)
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