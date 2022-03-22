موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب المصري ضد السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن موقف محمد صلاح نجم «ليفربول» الإنجليزي من المشاركة في مباراة السنغال، المقررة يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وقال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، إن محمد صلاح سيكون جاهزًا لخوض مباراة السنغال بصورة طبيعية.

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وأوضح أن محمد صلاح اشتكى من آلام عضلية حرمته من خوض لقاء «ليفربول» و«نوتنغهام فورست» في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه يخضع لتدريبات علاجية وسيكون جاهزًا لمباراة السنغال.

صلاح في مران الفراعنة

وظهر نجم «ليفربول» الإنجليزي، محمد صلاح في مران منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بعد وصوله من إنجلترا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال مرتين، يومي الجمعة المقبل و29 مارس الجاري، في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، فيما وصل محمد صلاح، قائد «الفراعنة»، إلى القاهرة، للانتظام في المعسكر الإعدادي خلال الساعات المقبلة.

إصابة محمد صلاح

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة في مباراة «برايتون» في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه شارك بعدها في الشوط الثاني من مباراة «آرسنال». ويبدو أن الآلام عاودت محمد صلاح مجددًا ما كان سببًا في استبعاده من مباراة «ليفربول» أمس الأحد، ضد «نوتنغهام فورست» في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن انتصار «ليفربول» بهدف على «نوتنغهام» أمس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ما أهّل الفريق الأحمر للدور نصف النهائي، حيث سيلاقي «مانشستر سيتي».

ليست إصابة كبيرة

وقال كلوب، في تصريحات لموقع «ليفربول» الرسمي بعد المباراة، إن استبعاد محمد صلاح كان بسبب تجدد إصابته، وليس من أجل إراحته قبل مباراتي السنغال.

وأوضح: «محمد صلاح شعر مجددًا ببعض الآلام بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برايتون، إنها ليست إصابة كبيرة، لكن لا يمكنني أن أدفع به في مباراة مثل هذه إذا كان لديه بعض الآلام البسيطة».

واختتم كلوب تصريحاته: «محمد صلاح كان ضمن اللاعبين المصابين غير المتاحين لهذه المباراة، فقط ساديو ماني هو من فضلنا إراحته رغم جاهزيته».

وسيلتقي محمد صلاح وساديو ماني وجهًا لوجه في مباراتي مصر والسنغال، فيما سيتأهل واحد منهما فقط إلى مونديال قطر 2022.