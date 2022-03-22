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نيمار الأعلى أجرا في «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 06:24 مساء
نيمار الأعلى أجرا في «باريس سان جيرمان»
الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي (يمين) يتحدث ألى النجم البرازيلي نيمار خلال حصة تمرينية. في 14 فبراير 2022. (ا ف ب)
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يتقاضى البرازيلي نيمار نجم «باريس سان جيرمان» الفرنسي، أربعة ملايين يورو شهريًّا، فيما يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه المملوك قطريًّا 990 ألف يورو، بحسب ما كشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

ولم يكن مفاجئًا أن يتصدر «سان جيرمان» الذي يتربع على صدارة الدوري الفرنسي، لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد «ريال مدريد» الإسباني، أكثر الأندية كرمًا مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي.

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وفي ترتيب رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي نشرته «ليكيب»، كانت المراكز الـ14 الأولى من نصيب «سان جيرمان» الممول قطريًّا من شركة «قطر للاستثمارات الرياضية» التي تملك النادي الباريسي منذ العام 2011.

نيمار يتصدر القائمة
ويتصدر نيمار، القادم إلى «سان جيرمان» العام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، هذا الترتيب براتبه الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ 4083000 يورو، متقدمًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل الصيف الماضي من «برشلونة» الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده.

اللاعب الأعلى أجرًا خارج فرنسا
ووفق «ليكيب»، فإن اللاعب الأعلى أجرًا في أوروبا خارج فرنسا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى مع فريقه الجديد-القديم «مانشستر يونايتد» الإنجليزي 2.6 مليون يورو شهريًّا قبل الضرائب.

ويبلغ متوسط الراتب في «سان جيرمان» 990 ألف يورو شهريًّا، بينما يصل متوسط راتب جميع أندية الدوري الفرنسي إلى 100 ألف يورو (67 ألفًا دون سان جيرمان).

ويأتي «مرسيليا» من بعد «سان جيرمان» على لائحة الأندية الأكثر إنفاقًا على الرواتب (متوسط الراتب الإجمالي 226 ألف يورو شهريًّا)، ومن ثم موناكو (185 ألف يورو) ونيس (130 ألف يورو) وليون (120 ألف يورو)، فيما يحتل «كليرمون» المركز الأخير بين الأندية العشرين (20 ألف يورو).

وبحسب «ليكيب»، بلغت رواتب أندية الدوري الفرنسي هذا الموسم 1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار يورو في موسم 2018-2019، في حين انخفض إجمالي دخل «ليغ 1» بنسبة 29% منذ مارس 2020 بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا» بشكل خاص وانهيار العقد مع ناقل مباريات الدوري «ميديابرو».

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