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«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 12:06 صباحا
«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد
أولمبياد باريس 2024. (الإنترنت)
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قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الإثنين إن اللجنة تأمل في بيع رقم قياسي من التذاكر يبلغ عشرة ملايين تذكرة للحدث الرياضي الكبير فضلا عن 3.4 مليون تذكرة أخرى لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطرحت أولمبياد لندن 2012 أقل من تسعة ملايين تذكرة للبيع تم بيع 8.2 مليون تذكرة منها بالفعل، بينما باعت أولمبياد أتلانتا 1996 نحو 8.3 مليون تذكرة من 11 مليون طُرحت للبيع.

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وقال توني استانجيه رئيس أولمبياد باريس «سنطرح 13.4 مليون تذكرة للبيع.. عشرة ملايين للأولمبياد و3.4 لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. هذا عدد لم يسبق طرحه من قبل من التذاكر».

أرخص تذاكر في الأولمبياد
وتابع: «هذا طموحنا.. نعتقد أن باريس 2024 ستكون فريدة من نوعها.. يمثل برنامج بيع التذاكر ثلث عائداتنا.. لذلك من المهم حقا بالنسبة لنا تعظيم هذا البرنامج».

وأضاف استانجيه أن أرخص تذاكر في الأولمبياد سيبلغ سعرها 24 يورو (26.53 دولار) و15 يورو لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح: «أردنا أن يكون لدينا برنامجا للتذاكر يبدأ من 24 يورو لكافة الألعاب.. سيتم طرح أكثر من مليون تذكرة بهذا السعر.. نصف العدد الإجمالي للتذاكر سيكون سعر الواحدة منها أقل من 50 يورو».

وأشار استانجيه إلى أن مرحلة التسجيل للحصول على التذاكر ستبدأ بحلول نهاية العام الحالي. مضيفا أنه سيتم إجراء قرعة بعد ذلك لأنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على التذاكر المطروح بالفعل منها.

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