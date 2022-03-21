استدعاء ووكر بيترز وميتشل لتشكيلة إنجلترا لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط

استدعى جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين كايل ووكر-بيترز، لاعب ساوثامبتون، وتايريك ميتشل من كريستال بالاس لأول مرة للتشكيلة التي ضمت 25 لاعبا لمواجهة سويسرا وساحل العاج وديا.

وسيعوض اللاعبان غياب ترينت ألكسندر-أرنولد وريس جيمس بعد استبعادهما للإصابة. وضم ساوثجيت أيضا سام جونستون حارس وست بروميتش ألبيون ليحل محل آرون رامسديل حارس أرسنال.

تشكيلة من الصف الثاني

واستدعى ساوثجيت تشكيلة من الصف الثاني إلى حد ما للمباراتين مع غياب كيران تريبيير وبن تشيلويل وتامي أبراهام أيضا.

وتستضيف إنجلترا منتخب سويسرا في 26 مارس الحالي قبل مواجهة ساحل العاج بعدها بثلاثة أيام.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس مرمى:

جوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي) وسام جونستون (وست بروميتش ألبيون).

مدافعون:

كونور كودي (ولفرهامبتون واندرارز) ومارك جيهي (كريستال بالاس) وهاري مجواير (مانشستر يونايتد) تايرون مينجس (أستون فيلا) ولوك شو (مانشستر يونايتد) وجون ستونز (مانشستر سيتي) و بن وايت (أرسنال) وتايريك ميتشل (كريستال بالاس) وكايل ووكر-بيترز(ساوثامبتون).

لاعبو الوسط:

جود بلينجهام (بروسيا دورتموند) وكونور جالاجر(كريستال بالاس) وجوردان هندرسون (ليفربول) وميسون ماونت (تشيلسي) وديكلان رايس (وست هام يونايتد) وجيمس وارد-براوس (ساوثامبتون).