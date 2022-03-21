Atwasat

لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 08:12 مساء
لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر
جماهير تشيلسي. (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس لجنة برلمانية في بريطانيا، اليوم الإثنين إنه يجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء تذاكر مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس الشهر المقبل دون أن تطالهم العقوبات المفروضة على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش عقب غزو بلاده لأوكرانيا.

وسُمح لتشيلسي بلعب المباريات برخصة خاصة من الحكومة لكنه يعاني من تحديد النفقات ومنع بيع تذاكر جديدة للمشجعين.

- تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
- يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
- ملاك شيكاغو كابس يرغبون في شراء تشيلسي
- بيان من «تشيلسي» بشأن بيع تذاكر مباراته في كأس الاتحاد الإنجليزي
- خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»

وقال جوليان نايت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني «من السخيف أن نواجه احتمالية امتلاء نصف استاد ويمبلي فقط في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وبالاس».

تشيلسي أكبر من مالكه
وأضاف «تشيلسي أكبر من مالكه ويحظى بأهمية ضخمة لدى جمهوره والمجتمع.. كان من المفهوم على المدى القصير أن تقام مباراة الأسبوع الماضي أمام ميدلسبره بدون مشجعي تشيلسي».

وأوضح: «لكن لا يوجد عذر للاتحاد الإنجليزي لاستبعادهم ويجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء التذاكر طالما تذهب كل الأموال إلى شعب أوكرانيا».

ولم يسمح لتشيلسي ببيع حصته الكاملة من التذاكر في دور الثمانية خارج ملعبه أمام ميدلسبره وطلب النادي اللعب خلف أبواب مغلقة من أجل «النزاهة الرياضية» وقوبل الطلب بالرفض بعد انتقادات شديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. ...
ريال مدريد المهيمن يستقبل برشلونة المنتشي في «كلاسيكو الأرض»
ريال مدريد المهيمن يستقبل برشلونة المنتشي في «كلاسيكو الأرض»
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب ...
تصفيات «مونديال 2022»: «بي إن سبورتس» تنقل الحسم الآسيوي في 18 دولة
تصفيات «مونديال 2022»: «بي إن سبورتس» تنقل الحسم الآسيوي في 18 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في ......
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو...
المزيد
لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر
لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء ......
إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري
إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري...
الإعلام الإسباني يلوم أنشيلوتي بعد الهزيمة المذلة من «برشلونة»
الإعلام الإسباني يلوم أنشيلوتي بعد الهزيمة المذلة من ......
تصفيات «مونديال 2022»: «بي إن سبورتس» تنقل الحسم الآسيوي في 18 دولة
تصفيات «مونديال 2022»: «بي إن سبورتس» تنقل الحسم الآسيوي في ......
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط