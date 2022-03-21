لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة برلمانية في بريطانيا، اليوم الإثنين إنه يجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء تذاكر مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس الشهر المقبل دون أن تطالهم العقوبات المفروضة على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش عقب غزو بلاده لأوكرانيا.

وسُمح لتشيلسي بلعب المباريات برخصة خاصة من الحكومة لكنه يعاني من تحديد النفقات ومنع بيع تذاكر جديدة للمشجعين.

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وقال جوليان نايت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني «من السخيف أن نواجه احتمالية امتلاء نصف استاد ويمبلي فقط في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وبالاس».

تشيلسي أكبر من مالكه

وأضاف «تشيلسي أكبر من مالكه ويحظى بأهمية ضخمة لدى جمهوره والمجتمع.. كان من المفهوم على المدى القصير أن تقام مباراة الأسبوع الماضي أمام ميدلسبره بدون مشجعي تشيلسي».

وأوضح: «لكن لا يوجد عذر للاتحاد الإنجليزي لاستبعادهم ويجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء التذاكر طالما تذهب كل الأموال إلى شعب أوكرانيا».

ولم يسمح لتشيلسي ببيع حصته الكاملة من التذاكر في دور الثمانية خارج ملعبه أمام ميدلسبره وطلب النادي اللعب خلف أبواب مغلقة من أجل «النزاهة الرياضية» وقوبل الطلب بالرفض بعد انتقادات شديدة.