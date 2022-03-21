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إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 07:19 مساء
إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري
محمد صلاح في الممر الشرفي مع منتخب مصر في نهائي أفريقيا. (إنترنت)
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أثار المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورجن كلوب، قلق الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بعدما أكد أن استبعاد محمد صلاح، نجم الفريق، لم يكن من أجل إراحته، وإنما لتجدد إصابته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال مرتين يومي الجمعة المقبل و29 مارس الجاري، في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، فيما وصل محمد صلاح، قائد «الفراعنة»، إلى القاهرة، للانتظام في المعسكر الإعدادي خلال الساعات المقبلة.

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إصابة محمد صلاح
وكان محمد صلاح تعرض للإصابة في مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه شارك بعدها في الشوط الثاني من مباراة آرسنال. ويبدو أن الآلام عاودت محمد صلاح مجددًا ما كان سببًا في استبعاده من مباراة ليفربول أمس الأحد ضد نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن انتصار ليفربول بهدف على نوتنجهام أمس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ما أهّل الفريق الأحمر للدور نصف النهائي، حيث سيلاقي مانشستر سيتي.

الكشف على قدم صلاح
قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر الكشف من جديد على قدم محمد صلاح مهاجم المنتخب، بعد وصوله إلى القاهرة للمشاركة في تدريبات الفراعنة. وأكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، أن صلاح سيخضع لكشف طبي دقيق وشامل فور انضمامه إلى معسكر المنتخب، بناء على تعليمات كارلوس كيروش، المدرب.

ليست إصابة كبيرة
وقال كلوب، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي بعد المباراة، إن استبعاد محمد صلاح كان بسبب تجدد إصابته، وليس من أجل إراحته قبل مباراتي السنغال. وأوضح «محمد صلاح شعر مجددًا ببعض الآلام بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برايتون، إنها ليست إصابة كبيرة، لكن لا يمكنني أن أدفع به في مباراة مثل هذه إذا كان لديه بعض الآلام البسيطة».

واختتم كلوب تصريحاته: «محمد صلاح كان ضمن اللاعبين المصابين غير المتاحين لهذه المباراة، فقط ساديو ماني هو من فضلنا إراحته رغم جاهزيته».

وسيلتقي محمد صلاح وساديو ماني وجهًا لوجه في مباراتي مصر والسنغال، فيما سيتأهل واحد منهما فقط إلى مونديال قطر 2022.

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