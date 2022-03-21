الإعلام الإسباني يلوم أنشيلوتي بعد الهزيمة المذلة من «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت وسائل إعلام إسبانية باللوم على كارلو أنشيلوتي مدرب «ريال مدريد» عقب الخسارة المذلة (4-صفر) من «برشلونة» في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وذكرت جريدة «آس» اليومية في عنوانها «انتحار أنشيلوتي» مشيرة إلى قراره وضع لاعب الوسط لوكا مودريتش (36 عامًا) في مركز المهاجم الوهمي خلف فينيسيوس ورودريغو في غياب هداف الدوري كريم بنزيما للإصابة.

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وأضافت الجريدة ومقرها مدريد: «في يوم كان أكثر شيء منطقي فيه تعويض غياب كريم بنزيما بأبسط تغييرات ممكنة فعل أنشيلوتي النقيض، وكلفت قراراته الفريق الإذلال على مر العصور».

اعتراف المدرب الإيطالي

وقال المدرب أنشيلوتي للصحفيين: «خطتي كانت منح الفريق سيطرة أكبر وضغطًا أفضل في الأمام، لكن لم تفلح، قلت للاعبين إنني المخطئ».

وبعد التأخر بهدفين في الشوط الأول، قرر أنشيلوتي إجراء تغييرات أكثر واعتمد على ثلاثي في قلب الدفاع وكان الهدف تأمين الدفاع لكنه تسبب في إخفاق أكبر.

وقالت جريدة «ماركا» في عنوانها الرئيسي «تيبو كورتوا أنقذ ريال من إذلال أكبر» مشيرة إلى أن الحارس تصدى لأربع فرص خطيرة على الأقل لمضاعفة النتيجة.

وتابعت: «إنها صفعة مؤلمة على الوجه.. جاء برشلونة إلى مدريد وتلاعب بمتصدر الدوري الذي لم يتم التعرف عليه».

وسائل الإعلام المناصرة لـ«برشلونة» في حالة نشوة

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية الرياضية «برشلونة» عاد وكانت إهانة تامة في مدريد.. تلاعب بالمتصدر وأنهى سلسلة هزائم في القمة».

ولم يفز «برشلونة» على «ريال مدريد» في ثلاث سنوات وهو سجل كارثي أظهر تعثر النادي حتى تولى تشابي هرنانديز تدريب الفريق في نوفمبر.

وذكرت جريدة «سبورت»: «تشابي غير التاريخ.. أراد تشابي تغيير العقلية الانهزامية.. مشروعه للمستقبل، بهذه النتائج الجيدة منذ بداية العام، كان بحاجة إلى دفعة. ولا يوجد أفضل من الفوز بالقمة في سانتياغو برنابيو لإثبات أن برشلونة أصبح من العظماء مجددًا».