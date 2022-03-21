تصفيات «مونديال 2022»: «بي إن سبورتس» تنقل الحسم الآسيوي في 18 دولة

القاهرة - بوابة الوسط

الاتحاد الآسيوي يقول إن «بي إن سبورتس» ستنقل المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن قنوات «بي إن سبورتس» القطرية ستقوم بنقل المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال «قطر 2022» في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وقال الاتحاد، الذي يتخذ من كوالالمبور مقرًّا له، إنه توصل «لاتفاقية مع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة بي إن الإعلامية، كي تصبح شريكاً ناقلاً للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، المقررة يومي 24 و29 مارس 2022».

وأضاف أنها حصلت على الحقوق في كل من الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسورية وتونس واليمن.

وأشار إلى أنه «من أجل تغطية هذه المباريات، ستقوم شبكة بي إن بإطلاق أربع قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي» وسيكون التعليق على المباريات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

شركة الرياضة السعودية

يذكر أن شركة «الرياضة السعودية» وقَّعت في أبريل الماضي اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي للحصول على الحقوق الإعلامية لمسابقاته في السعودية بين 2021 و2024.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في 2019 نقل مباريات الأندية السعودية في مسابقاته من دون تشفير على منصاته الرقمية في السعودية، فأعلنت مجموعة «بي إن» نيتها مقاضاته لامتلاكها الحقوق الحصرية مطلقةً موقعًا إلكترونيًّا لكشف «السرقة» التي يتعرض لها محتواها.

سرقة البث

وجاءت أعمال القرصنة في ظل أزمة خليجية اندلعت مع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو 2017، على خلفية اتهام الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما نفته قطر دومًا، وذلك قبل حصول مصالحة في يناير 2021.

ووصلت مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم إلى مرحلة الحسم، حيث تطمح المنتخبات المتنافسة في حسم بطاقات التأهل بالجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى، ضمنت إيران وكوريا الجنوبية حسم بطاقتي التأهل المباشر، فيما تبدو الإمارات الأقرب إلى حسم المركز الثالث المؤهل لخوض مواجهة مع ثالث المجموعة الأخرى، على أن يلعب الفائز بينهما ملحقًا قاريًّا.

أما في المجموعة الثانية، فتتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقتي التأهل المباشر، حيث تتصدر السعودية (19) أمام اليابان (18) الثانية وأستراليا الثالثة (15).