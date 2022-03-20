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ريال مدريد المهيمن يستقبل برشلونة المنتشي في «كلاسيكو الأرض»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 03:04 مساء
ريال مدريد المهيمن يستقبل برشلونة المنتشي في «كلاسيكو الأرض»
مبارة بين ريال مدريد وبرشلونة. (إنترنت)
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يستقبل «ريال مدريد» نظيره «برشلونة» على ملعب «سانتياغو برنابيو»، في كلاسيكو جديد بين قطبي الكرة الإسبانية الملقب بـ«كلاسيكو الأرض»، ضمن الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا، ويسعى «برشلونة» المتجدد بإشراف مدربه الجديد وأسطورته تشافي هرنانديز، لتأكيد عودته القوية محليًّا وقاريًّا في الأشهر الأخيرة، على أرض الريال، المتصدر.

«ريال مدريد» في الصدارة بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر «إشبيلية»، الذي تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة، في حين عانى «برشلونة» بداية كارثية في الموسم الحالي بقيادة مدربه السابق الهولندي رونالدو كومان، فأُقيل من منصبه في أكتوبر الماضي، ليحل بدلًا عنه تشافي، لكنه لا يزال يتخلف عن «ريال مدريد» بفارق 15 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وسيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم «ريال مدريد» الإسباني عن مباراة الكلاسيكو لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويشكِّل غياب بنزيمة ضربة قوية لـ«ريال مدريد»، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفًا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما أسهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد «باريس سان جيرمان» الفرنسي، التي انتهت بفوزه (3-1) في إياب ثمن النهائي.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد «مايوركا» في الدوري المحلي، الإثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 87، ويملك أنشيلوتي مساحة خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة، بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش، وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي إدين هازارد أو الويلزي غاريث بيل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

تعيين تشافي مدربًا كان خطوة جيدة للنادي الكتالوني، ومنح دفعة معنوية هائلة للفريق الذي كان وقتها يحتل المركز التاسع في «الليغا» وبات الآن ثالثًا، ولم يخسر الفريق أي مباراة محليًّا منذ ديسمبر، وفاز في مبارياته الأربع الأخيرة وسجل خلالها 14 هدفًا.

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