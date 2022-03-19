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أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 02:38 مساء
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
الفرنسي كريم بنزيمة. (إنترنت)
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سيغيب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية ضد الغريم التقليدي برشلونة المقررة، الأحد، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك لعدم تعافي الهداف الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة في ربلة ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، السبت، نقلًا عن «فرانس برس».

ويشكّل غياب بنزيمة ضربة قوية لريال مدريد لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفًا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.

كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه (3-1) في إياب ثمن النهائي.

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