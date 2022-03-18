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ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 08:35 مساء
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
لاعبو فريق ليفربول عقب الفوز على تشلسي بركلات الترجيح. الأحد 27 فبراير 2022 (الإنترنت)
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قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول اليوم الجمعة، إن مدافعه ترينت ألكسندر-أرنولد سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستحرمه أيضا من المشاركة مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام سويسرا وساحل العاج في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولعب ألكسندر-أرنولد دورا محوريا في مسيرة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأحرز هدفين وأسهم في خلق 17 فرصة تهديف في 35 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات وقال كلوب إن بديله جيمس ميلنر ليس على ما يرام.

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ترينت خارج التشكيلة
وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في دور الثمانية بكأس إنجلترا الأحد المقبل: «ترينت خارج التشكيلة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يتمكن من الانضمام لمنتخب إنجلترا أيضا.. أخبار غير طيبة. سنرى كم سيطول غيابه».

محمد صلاح لا يزال يشعر بتأثير إصابته
وأوضح كلوب أن المهاجم المصري محمد صلاح لا يزال يشعر بتأثير إصابة في القدم تعرض لها خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون هذا الشهر.

وشارك صلاح بديلا في فوز ليفربول (2-صفر) على أرسنال، الأربعاء الماضي. وأضاف المدرب الألماني المخضرم: «شعر محمد ببعض الألم في القدم بعد مباراتنا (أمام أرسنال الأربعاء) وسنرى ما يمكن القيام به حيال ذلك».

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