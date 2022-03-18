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إصابة مدرب أستراليا بفيروس كورونا قبل تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 05:20 مساء
إصابة مدرب أستراليا بفيروس كورونا قبل تصفيات كأس العالم 2022
جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم. (الإنترنت)
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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الجمعة، إن جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي الأول، أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال شهرين بينما يستعد فريقه لخوض مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2022 خلال الأسبوعين المقبلين.

وخضع أرنولد (58 عاما) للفحص أمس الخميس، قبل توجهه لمعسكر المنتخب في سيدني وحاليا يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت الإصابة.

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وكانت الفحوص كشفت إصابة أرنولد بالفيروس أواخر يناير الماضي خلال الاستعداد لمواجهة فيتنام في تصفيات كأس العالم في ملبورن، ولم يتمكن جراء ذلك من حضور المباراة التي انتهت بفوز أستراليا 4-صفر.

اتصال رقمي بين أرنولد والمنتخب الأسترالي
وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: «سيبقى أرنولد على اتصال رقمي بالمنتخب الأسترالي وطاقمه الفني كما فعل وبنجاح في يناير عندما لعبت أستراليا أمام فيتنام في فيكتوريا».

وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الياباني في سيدني الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه منتخب السعودية في جدة في 29 مارس الجاري، وهو يحتاج للفوز في المباراتين لضمان التأهل التلقائي للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر.

ترتيب المجموعة الثانية
وقبل آخر جولتين ينفرد المنتخب الوطني السعودي، بصدارة الترتيب في المجموعة الآسيوية الثانية برصيد 19 نقطة تليها اليابان برصيد 18 نقطة ثم أستراليا التي جمعت 15 نقطة.

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