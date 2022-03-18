مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي..وبرشلونة يقابل فرانكفورت

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أُقيمت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نادي برشلونة الإسباني بنظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وضم دور الثمانية، أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، سبورتينج براجا (البرتغال)، لايبزيج (ألمانيا)، رينجرز (اسكتلندا)، ليون (فرنسا)، وست هام (إنجلترا)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

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وأوقعت القرعة أيضًا فريق وست هام أمام نظيره ليون، فيما سيواجه فريق سبورتنج براجا نظيره رينجرز.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي كالتالي

لايبزيج × أتالانتا

إنتراخت فرانكفورت × برشلونة

وست هام × ليون

سبورتنج براجا × رينجرز

دور نصف النهائي

1- الفائز في مباراة (1) (لايبزيج × أتالانتا) × الفائز من مباراة (4) (سبورتينج براجا × رينجرز).

2- الفائز في مباراة (3) وست هام × ليون × الفائز في مباراة (2) (إنتراخت فرانكفورت × برشلونة)